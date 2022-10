Signan Estado y asociaciones civiles convenios para el combate del rezago social en niñas, niños y adolescentes

-Más de mil 700 menores se verán beneficiados con estos acuerdos en los que la SDHyBC invirtió 2.5 millones de pesos



Con el objetivo de beneficiar a por lo menos mil 763 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones de rezago social, Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), firmó convenios de colaboración con seis asociaciones de la sociedad civil, para atenderles mediante diversas acciones.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Ignacio Galicia de Luna, quien destacó la inversión total de 2 millones 563 mil pesos, para apoyar a estas asociaciones en la implementación de actividades de cuidado, prevención, atención, acompañamiento, rehabilitación, clases lúdico formativas, entre otras.

El secretario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de coadyuvar con estos proyectos, ya que estos recursos permitirán beneficiar a cientos de familias a través de estas seis organizaciones.

Por su parte, las y los representantes de las asociaciones que signaron estos convenios de colaboración reconocieron este apoyo que otorga la gobernadora Maru Campos a través de la SDHyBC, ya que se sienten la compañía para continuar con su labor de apoyar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que realmente lo necesitan.

La firma de convenios de colaboración se efectuó con las instituciones Esperanza para el Autismo I.A.P, Recepción Integración y expresión A.C., Casas de Cuidado Diario A. C., Casa Hogar de Niñas de Chihuahua A. C., México a través del Arte A. C., y Formación y Desarrollo Familiar Integral A.C.

Comentarios