Rompen transportistas con Estado tras aseguramiento de terminal sur del sistema de transporte Bowi

Chihuahua, Chih., a 11 de octubre del 2022.- El Secretario General de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes de Chihuahua, Francisco Salcido Lozoya lamentó que Gobierno del Estado haya “rompido” los candados y cerraduras de los patios y talleres de la terminal sur del Sistema de Transporte Bowi que estaban en posesión de los transportistas hasta el 2024.

“Es lamentable que el estado haya actuado de esa manera ya que considero innecesario llegar a esos extremos, sobre todo porque existía una comunicación directa y permanente con los transportistas”, aseveró Salcido Lozoya.

Dicho acto fue calificado como grave, pues estas acciones se traducen en la violación del Estado de Derecho, pues se realizaron “sin mediar ninguna notificación o plática con quienes tenían la posesión de esas áreas, ya que consideró el dirigente que no era el camino que se debería de seguir, y que esto sólo demostraba la doble cara de los gobiernos panistas y su poco o nulo oficio político, y eso que apenas iban en el primer año de gobierno”.

El líder obrero fue enfático al señalar que para ellos con estas acciones los gobiernos emanados del PAN demostraban lo poco confiables que son, que tanto el estatal como el municipal poco o nada estaban haciendo para respetarle a los trabajadores la libertad de sindicalizarse y defender sus derechos ante las empresas que abusaban de ellos, o ante las amenazas de correrlos si se tenía conocimiento de su participación en la constitución de un sindicato, y por otro lado actuaban fuera de la ley al romper los candados y cerraduras de los patios y talleres del Bowi, aún y cuando sabían que no estaban en lo correcto, y que era delicado que el gobierno actuará a conveniencia y no conforme a la ley.

Ante estas situaciones que se han presentado, no vemos el caso de tener acercamientos y acuerdos con los gobiernos panistas del nivel que sean ya sea municipal o estatal, ya que así están respondiendo al apoyo que se les brindó en la campaña, y por consiguiente la FESOIECH continuará dentro del marco Jurídico que nos da la reforma laboral, promoviendo la formación de sindicatos y apoyando a los trabajadores que así lo soliciten, esperando que el estado no vaya a actuar violando nuevamente el estado de derecho, pretendiendo evitar o limitar el ejercicio de esta libertad a los trabajadores de Chihuahua, recordando a ambos gobernantes que la FESOIECH es una organización sindical independiente que no tiene ningún compromiso con algún partido político, que su compromiso era exclusivamente con las trabajadoras y trabajadores de chihuahua concluyó el dirigente.

