Reforma laboral, en sus marcas…..

Por: Luis Villegas Montes

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, dice el antiguo refrán, así nos halla este tres de octubre; más que listos para dar inicio a la implementación de la reforma laboral en Chihuahua.

Como se sabe, la reforma a nivel nacional se dividió en tres etapas; Chihuahua fue uno de los últimos estados en llevarla a cabo; este día, en la ciudad de México, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de todo el país, junto con los titulares de los centros de conciliación y secretarios del trabajo, dan inicio formal al que sin duda es uno de los retos jurídicos más grandes que afrontaremos como sociedad.

Este día, a las nueve de la mañana, estaremos iniciando el acto de toma de protesta de los 5 jueces que habrán de encabezar este esfuerzo en la Entidad; en el transcurso de la semana se organizarán los equipos de trabajo y se sentarán las bases del sistema en su conjunto.

Como se sabe también, la primera convocatoria de selección contempló dos etapas, la primera, dividida a su vez en seis; y la segunda en tres: durante el 2021, los aspirantes debieron tomar un curso obligatorio de seis módulos en las materias de derecho laboral individual, colectivo y procesal, así como de argumentación jurídica, litigación oral y derechos humanos, al término de cada cual presentaron un examen.

Quienes concluyeron de manera satisfactoria y acreditaron estas asignaturas, pasaron a la segunda etapa, consistente en un examen general de conocimientos, un examen teórico-práctico y una entrevista, mismos que se desarrollaron en cabal observancia de los principios que rigen la función judicial (de independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, respeto a los derechos humanos, excelencia, profesionalismo, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia, máxima publicidad y perspectiva de género) y los ordenamientos que la norman.

Continúa faltándonos personal, mucho; hacen falta elegir más de 140 funcionarios para desempeñarse como jueces, secretarios, actuarios y defensores laborales; de ahí la emisión de una segunda convocatoria el pasado 28 de septiembre; cuya inscripción concluirá el 7 de octubre y los exámenes (general de conocimientos y teórico-práctico) se celebrarán, respectivamente, los días 15 y 22 del mismo mes, para que el 29 se realice la selección de jueces y la lista de habilitación.

En este momento estamos organizando los cursos de capacitación y un internado en una Entidad federativa que, hoy por hoy, cuenta con los mejores resultados en materia de justicia laboral.

El 2023 arrancaremos con 7 jueces más y el 1.º de enero de 2024 debemos tener designados a los 28 jueces que se harán cargo del sistema todo; estamos en tiempo, pero debemos seguir trabajando en lo que está por hacerse, lo cual es mucho aún.

Como sea, esta fecha marca un hito en la administración de justicia en México; la justicia laboral, además de las implicaciones intrínsecamente jurídicas o personales, tiene connotaciones de mayor envergadura: económicas, sociales y políticas. La estabilidad laboral, en una Entidad como la nuestra, cuyo grado de conflictividad es elevado (somos el 5.º lugar a nivel nacional), es crucial; el sector manufacturero constituye uno de los principales soportes de nuestra economía y la clase trabajadora tiene una singular fuerza y representación.

No obstante, de momento, es tiempo de agradecer; gracias a quienes confiaron en el Poder Judicial, una institución que con este proceso se renueva y se reinventa, demostrándole a la sociedad chihuahuense la voluntad de cambio y el compromiso de intentar hacer mejor las cosas.

Gracias a la Gobernadora Maru Campos, por el apoyo y acompañamiento permanentes; en esta tarea estamos juntos por necesidad y el pueblo de Chihuahua confía en que el diálogo, el entendimiento y la colaboración se erijan como los instrumentos insustituibles en el quehacer público.

Gracias a la Magistrada Myriam Hernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia por depositar su confianza en mi persona y hacerme partícipe de este experimento extraordinario que, confiamos, llegará a buen puerto; gracias porque desde el primer momento hizo suya una visión que privilegiaba la transparencia, la objetividad y la imparcialidad en esta trascendental misión.

Gracias al personal que labora en el Tribunal y trabaja con nosotros codo a codo; sin ustedes no sería posible concebir ni realizar este anhelo compartido.

Gracias a los jueces que hoy inician con su elevada responsabilidad; ustedes son testigos de que no hubo ningún tejemaneje en el proceso de selección y que fue su talento y dedicación, lo único que contó para que el día de hoy rindan la protesta de Ley. ¡Enhorabuena y mucho éxito!

Luis Villegas Montes.

