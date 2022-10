Qatar 2022 prohibirá máscaras en los estadios

La máscaras de luchadores mexicanos no podrán verse en los estadios, debido a la prohibición por parte del Comité Organizador de la Copa del Mundo Qatar 2022

MÉXICO — La máscaras de Blue Demon, Dos Caras, El Santo o de cualquier otro luchador mexicano no podrán verse en el Mundial Qatar 2022, debido a que están prohibidas por el Comité Organizador de la Copa del Mundo.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores, para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no le veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, comentó Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en entrevista con ESPN.

La tradición de los aficionados de la Selección Mexicana es portar las clásicas máscaras de luchador en las Copas del Mundo, algo que ahora no se podrá poner en práctica durante la Copa del Mundo en la que México enfrenta a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos.

“Te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana y es posible que no digan nada o que digan que por favor se las quiten, por eso se recomienda no llevar máscaras” agregó el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

