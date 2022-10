Juárez: Gracias a campaña de donación de equipos ortopédicos entregan silla de ruedas a Jaciel

Su madre, la señora María de la luz Regalado, acudió a la dependencia a solicitar este apoyo, ya que la silla en la que trasportaba a su hijo no contaba con reposabrazos y reposapiés, motivo por el que se le dificultaba moverlo.

“Recibir este apoyo es una preocupación menos para que él se pueda mover más con más confianza, al menos no va a meter los pies a el agua ya ve que esta todo llovido, su silla no tenía para los pies ni para los brazos y tenía que agarrarle las manos para que no viniera con las manos afuera”, señaló.

Agregó que este tipo de apoyos son de gran beneficio, sobre toda para las familias que cuentan con algún familiar que presenta alguna discapacidad, ya que estos aparatos representan un gasto que en muchas ocasiones por la situación económica no pueden costear.

Dijo que a pesar de las dificultades que como madre ha tenido que enfrentar por la condición de salud de su hijo, se encuentra agradecida, e insta a otros padres de familia que pasen por lo mismo a buscar apoyos y abrir puertas para sacar a sus hijos adelante.

“Es una gran bendición para mí, es un gran privilegio tener a mi hijo con su condición, lo vivo más, lo disfruto más, otros jovencitos a su edad hacen su vida y a él lo tengo siempre conmigo diciendo mamá te amo; si es difícil, pero es gratificante ver las maravillas que mi padre dios me da en él”, puntualizó.

La silla de ruedas tamaño infantil fue entregada gracias a los apoyos que recibe la Dirección General de Desarrollo Social a través de su campaña de donación de aparatos ortopédicos, en esta actividad los ciudadanos e incluso del ayuntamiento hacen donaciones de aparatos ortopédicos nuevos o usados para ser entregados a familias que así lo requieren.

Hugo Vallejo Quintana, director de la dependencia, señaló que buscarán el fortalecer esta campaña, ya que actualmente la demanda de los aparatos se ha incrementado y es de gran beneficio a las familias en condición vulnerable.