El fenómeno de la gentrificación

Por Ing. Agustín Hernández Rojo

La gentrificación o el término españolizado elitización es un fenómeno social que ocurre cuando en zonas marginadas y/o deterioradas por lo general dentro de la mancha urbana, se da un proceso de intervención ya sea por parte del gobierno y/o la iniciativa privada para mejorar la infraestructura de la zona, reconstruyendo o rehabilitando la zona.

¿Por qué un proceso que de entrada pareciera que es benéfico pudiera terminar siendo en detrimento de un estrato social?

Porque al momento de hacer un cambio en la infraestructura de la zona termina acercando negocios de mayor calado e impactando en otras aristas económicas que repercuten y hacen que los precios de dicha zona se eleven, por ende esta intervención termina desplazando a los moradores primigenios.

Eso puede ser constatado al momento de revisar precios de ciertos productos idénticos en un mismo lugar geográfico son diferentes dependiendo de la zona en la que te encuentras.

¿Entonces que ocurre?

Los habitantes originarios de dicha zona, que probablemente no incrementan sus ingresos en la misma medida que los precios se disparan, no logran estar al nivel económico de la zona, por to tanto su poder adquisitivo termina viéndose afectado y se ven en la necesidad de migrar a otras zonas urbanas más lejanas o en peores condiciones. Este fenómeno no solamente afecta a las familias sino también a los micro y pequeños negocios que terminan viéndose afectados con la apertura de cadenas de negocios.

¿Donde se ha visto esto?

Este fenómeno ha ocurrido en diversas partes del mundo, sobre todo en ciudades grandes a veces muy limitadas en su superficie que tienen que buscar nuevas formas de vivienda.

En Hell’s Kitchen de Nueva York, otrora vecindario de mala fama ahora reconvertido en una de las zonas de alto valor en Manhattan, también en la construcción del Centro de Convenciones es en aquella ciudad estadounidense que fue construido por Trump, en dónde los terrenos fueron adquiridos a bajo costo. Así también en la Ciudad de México colonias como la Roma o la Condesa se ha estado viviendo este fenómeno.

Otro claro ejemplo es San Miguel de Allende, en dónde la mayoría de la población es foránea y terminó desplazando a los pobladores originales. Y que a su vez para un ciudadano de ingreso promedio en México es incosteable vivir en dicho pueblo, ya que los precios de alojamiento, comida, transporte in situ, se encuentran muy por arriba de la media de cualquier otra ciudad, máxime de cualquier pueblo.

¿Qué hacer?

En ciudades como Chihuahua hay que cuidar que colonias de interés social otrora a las afueras de la ciudad pero que ya han quedado muy dentro de la mancha urbana, algunas inclusive céntricas y rodeadas de zonas de alto poder económico, como por ejemplo el Saucito o algunas viviendas aledañas al arroyo la Cantera son el claro ejemplo de ello, donde aún hay personas que perciban sueldos no tan decorosos o por debajo de la media y que se ven rodeados de opciones económicas inalcanzables y además debido a que no gozan de transporte privado no pueden acceder con la misma facilidad a los servicios que otras familias de clase media o media alta aledañas a su zona, por tanto hay que seguir ofreciendo opciones accesibles que no les tenga que forzar a emigrar a nuevas colonias en la periferia, sino que por el contrario se les fortalezca su economía familiar, empleo o negocio para que puedan inclusive subir de decil económico y realmente haya no solamente crecimiento urbano y económico sino un desarrollo sostenible parejo y real.

No se trata de tener una visión pesimista, pero si de tener la visión adecuada para que los procesos de intervención social se lleven a cabo de mejor manera y les permita a los habitantes de las zonas verse favorecidos con las mejoras de infraestructura y servicios pero también en su economía familiar y se les pueda garantizar la permanencia en su vecindario. Para ello se deben contemplar planes holísticos en donde la intervención en infraestructura vaya de la mano con la intervención social.

Comentarios