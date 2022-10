Una enorme explosión destruye el puente que une a Rusia con Crimea y complica la ofensiva de Putin

Por: Telemundo.

Ciudad de México., a 8 de octubre del 2022.- Una enorme explosión en un puente de importancia estratégica que une Rusia con la península de Crimea derribó tramos de carretera y provocó el incendio de vagones cisterna de combustible en un tren a primera hora del sábado. Al menos tres personas fallecieron, según autoridades rusas.

Un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrara su cumpleaños número 70, la ruta de suministro crítica para las fuerzas rusas que luchan en el sur de Ucrania se vio sacudida por la explosión, que fue causada por el “estallido” de un camión, dijo en un comunicado el Comité de Investigación de Rusia.

Esto “resultó en la ignición de siete tanques de combustible de un tren que se dirigía a la península de Crimea”, según el comunicado, que añade que dos secciones del puente de la carretera se habían derrumbado parcialmente, pero que el arco que atraviesa el estrecho de Kerch, la vía navegable a través de la cual los barcos viajan entre el Mar Negro y el Mar de Azov, no fue dañado.

Las imágenes del puente de Kerch publicadas en las redes sociales parecían mostrar que una parte de la calzada había caído al agua por debajo y que podían verse llamas y humo saliendo de los vagones por encima.

Sergei Aksyonov, el gobernador ruso de Crimea, dijo más tarde en las redes sociales que el puente de carretera seguía intacto en una dirección, aunque el tráfico estaba suspendido mientras se evaluaban los daños.

Tras instrucciones de Putin, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal por un supuesto “delito” en el puente de Crimea, escribió la agencia dependiente del Kremlin en su canal oficial de Telegram.

Preguntado por el tiempo que tardará en repararse el puente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “aún no hay previsiones”.

Sin reivindicar directamente la responsabilidad de la explosión, funcionarios ucranianos han publicado en las redes sociales mensajes alegres sobre la explosión.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que era sólo “el comienzo” en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Todo lo ilegal debe ser destruido, todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania, todo lo ocupado por Rusia debe ser expulsado”, escribió.

El Servicio de Seguridad de Ucrania, por su parte, dijo que el puente “arde maravillosamente”, en un comentario de Telegram.

Los legisladores rusos expresaron su malestar por la explosión en el puente que fue inaugurado con bombo y platillo por Putin en mayo de 2018, cuatro años después de la anexión rusa de Crimea. Tomando el volante de un camión, Putin encabezó un convoy que lo cruzó.

“Se está librando una guerra terrorista no disimulada contra nosotros. Además, el largamente anunciado ataque terrorista en el puente de Crimea ya no es sólo un desafío, es una declaración de guerra sin reglas”, dijo Oleg Morozov, miembro del Parlamento ruso, a la agencia de noticias RIA. “Si nos quedamos callados en la respuesta y no damos una respuesta adecuada, entonces tales ataques se multiplicarán”, añadió.

En otra entrevista con el medio citado, el senador Alexander Bashkin dijo que Rusia “dará una respuesta adecuada, consciente y, posiblemente, asimétrica a este atrevido golpe”.

“Políticamente, es una gran patada para Putin el día después de su cumpleaños”, dijo Mick Ryan, estratega militar y ex mayor general del ejército australiano, a NBC News por teléfono el sábado.

“Muestra que Rusia no puede defender todas estas provincias que anexó recientemente, incluida Crimea”, dijo Ryan.

Ryan agregó que el puente era una importante ruta de suministro para las tropas recién movilizadas y las municiones y las necesidades civiles que ingresaban a Crimea. Las tropas heridas y el armamento roto también fueron transportados de regreso a Rusia a través del puente, dijo.

Es probable que la explosión aumente la presión sobre Putin, cuyas fuerzas han cedido terreno en las últimas semanas cuando Ucrania liberó ciudades del este anteriormente ocupadas, como Lyman, en la provincia de Donetsk. Esto se produjo después de que sucesivos fracasos en el campo de batalla lo obligaran a anunciar una movilización parcial a fines de septiembre.

El efecto más profundo de la explosión sería el impacto psicológico que tuvo en los rusos cotidianos que miran desde casa, dijo Keir Giles, consultor principal del grupo de expertos Chatham House en Londres.

“A Rusia le resultará aún más difícil generar apoyo para la guerra entre los jóvenes que está tratando de movilizar para combatirla”, dijo. “En lugar de girar los hechos, ahora están fuera de control”, dijo.

El impacto operativo directo “dependerá de la extensión del daño y de cuánto reabastecimiento de Crimea pueda cambiar a cualquier medio alternativo para llegar a la península”, dijo.

Ryan agregó que “el puente era un símbolo de la toma de control [de Putin] de Crimea, y es un símbolo de que los ucranianos tienen la intención de recuperarlo”.

