La ley es para todos y vamos a hacer que se cumpla pareja: Marco Bonilla

Chihuahua, Chih., a 3 de octubre del 2022.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza comentó que, “todos los promotores de eventos saben que se tiene que cumplir con el marco de la ley”, esto luego de la cancelación de la denominada Ruta del Sotol este fin de semana.

De acuerdo con Bonilla Mendoza, este evento era particular y no del Ayuntamiento de Chihuahua, por lo tanto, los promotores saben que hay que cumplir con una serie de permisos tanto estatales como municipales y si no se cumplen, nadie esta fuera del arbitro de la ley y la ley es para todos pareja, por lo que vamos ha hacer que se cumpla para todos, esa es nuestra obligación como presidente municipal.

Agregó que el Gobierno Municipal promovió a quienes eran vendedores pudieran establecer como insumos en el espacio del Centro de Exposiciones y Convenciones para que ofrecieran sus productos, para que no perdieran.

Es decir, “protegimos además a los vendedores que invirtieron para formar parte de este evento”, declaró Bonilla Mendoza.

