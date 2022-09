“Visito a mi papá cuando él quiere”, dice Leonardo, hijo de Andrés García

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 30 de septiembre del 2022.- Leonardo García aseguró que su padre Andrés García después de su última hospitalización ya se encuentra mejor, aunque tiene altas y bajas en su salud todos los días, por lo que él intenta estar al tanto de él porque debido a la carga de trabajo y el carácter de su papá, no siempre puede verlo.

“Todos tenemos sus altos y sus bajos, lo mejor que puedo decir es pensar alto, positivo, para sentirte mejor”, dijo el hijo menor de Andrés García, durante su paso por la alfombra roja de la obra “Network la noche de ayer”.

Sobre los comentarios del intérprete de Chanoc, de que ya siente la muerte, expresó que como todos él también se alarmó, pero que de alguna forma se debe preparar porque a todos les llegará el momento de partir, pero que él prefiere pensar positivo; respecto a su relación con su papá dijo:

“Un día dice que sí (quiere vernos) otros que no, la herencia es para uno o para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas, estoy enfocado en mi trabajo, si él quiere aquí estamos con mucho gusto”.

También aseguró que se lleva muy bien con sus hermanos Andrés y Andrea, incluso con Roberto Palazuelos a quien su papá había dicho sería su heredero universal; porque crecieron juntos y se llevan muy bien.

Leonardo se dijo satisfecho de la relación que llevó con su padre, de quien dijo aprendió mucho, y que como todas las familias hay cosas que se deben perdonar, pero aún así no le gusta verlo mal por eso lo visita cuando puede.

“Cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, su carácter es fuerte y a veces no quiere”, finalizó Leonardo García.

