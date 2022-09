Elección de Rivera Soto no esta cuestionada en cuanto a procedimiento: Jáuregui Moreno

Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre del 2022.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno comentó que las “pugnas” al interior de la UACH que derivaron retrasar la toma de protesta del nuevo rector de la máxima casa de estudios forma parte de los mecanismos jurídicos que puede emplear una persona si siente que un derecho es vulnerado de hacerlo valer ante los jueces federales y estatales.

Es normal en un país democrático y nosotros esperamos, estamos seguros que los universitarios sabrán resolver los problemas que hoy los aquejan, pero es normal que existan resoluciones de jueces contrapongan en tal o cual sentido”, refirió

Con respecto a que este conflicto al interior de la UACH pueda tener “tintes” políticos no fue descartado por Jáuregui Moreno, los cuales la contra parte tiene el derecho a ejercerse, pero lo que tiene que hacer es resolver el conflicto en base a lo que establecen las leyes.

Jáuregui Moreno destacó que la elección de Rivera Soto no esta cuestionada en cuanto a procedimiento, sino que existe un alegato de “equidad de género” que es donde se concedió la suspensión esto no quiere decir que se haya resuelto el amparo, sino que hace que las cosas se suspendan hasta en tanto no exista una resolución de fondo se resuelva la controversia y se otorgue la razón o no en este caso al quejoso.

Es decir que no quiere decir que la juez ya favor de la persona que interpuso el recurso, sino que, simple y sencillamente que el recurso cuando se vaya a resolver tenga materia suspendió solo la toma de posesión y esto no quiere decir que no haya rector electo, concluyó.

