Morena sigue teniendo presidenta le guste a quien le guste: Estrada Sotelo

Chihuahua, Chih., 28 de septiembre del 2022.- Luego de que el Instituto Estatal Electoral diera a conocer que en sus listados continua figurando Martín Chaparro Payán como dirigente estatal de ese partido se suscitó una controversia al interior del Movimiento de la 4T en donde al final del día, Brighite Granados de la Rosa dejó las oficinas.

Posterior a este hecho, Morena Nacional hizo un llamado al IEE de Chihuahua a “no interferir” en la vida interna de su movimiento y a no demeritar la decisión que tomó la militancia.

“En Morena las decisiones más importantes las toma la gente, por lo que Brighite Granados de la Rosa es la presidenta de Morena en Chihuahua”, aseguró la 4T a través de un post en su página de Facebook.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo comentó que en el INE “no hay ningún proceso que se este conociendo es falso, hay una solicitud de información por parte de militantes de Morena que dicen a quien tiene registrado como presidente de la dirigencia estatal de Morena y es hasta la fecha Martín Chaparro Payán y esto obedece a que las notificación que hace el CEN Nacional a IEE y a todos los Oples es muy normal”.

Agregó que en todos los procesos administrativos se llevan días y hasta semanas, lo cual “no es responsabilidad del partido que las instituciones notifiquen quienes son los titulares del comité”.

Sin embargo, tras darse a conocer esta situación, Martín Chaparro Payán retomó su cargo como dirigente estatal de la 4T hasta que se llegue la notificación oficial del órgano electoral, hecho en el cual el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró no compartir su actuar.

Lo anterior debido a que ya se tienen electos tanto a la dirigente como un presidente del Comité ejecutivo electos democráticamente, “yo estuve en ese proceso, soy consejero están legitimados ambos para llevar ese cargo”.

La notificación que falta es una cuestión de tiempo y de días que el INE debe de dejar en manos a cada uno de los institutos electorales, en este caso el de Chihuahua, aseveró Estrada Sotelo.

Destacó que hasta el momento hay impugnaciones solo en relación al proceso para la afiliación y la designación de los consejeros, pero no hay una impugnación para la designación del presidente del consejo y al comité en su conjunto.

Con respecto a que se “caiga” la designación de presidente del consejo y al comité en su conjunto por las controversias promovidas por la elección de los consejeros es una posibilidad, pero ahorita hay consejeros hasta que “no haya una resolución que diga lo contrario”, explicó Estrada Sotelo.

Pero mientras tanto, aseveró Morena “tiene presidenta electa y legitima les guste o no les guste” y es que no se ha ido, aunque el profe Chaparro Payán tomó el espacio físico, que no le corresponde, pero quien debe decírselo son los órganos competentes.

