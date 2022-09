“Tenemos que enfrentar el reto del agua como una sola comunidad binacional”: Maru Campos

Ciudad Juárez, Chih., a 22 de septiembre del 2022.- “Tenemos que enfrentar el reto del agua como una sola comunidad binacional”, afirmó la gobernadora Maru Campos Galván, al inaugurar la Primera Cumbre Binacional del Agua, que tuvo verificativo en el Centro de Convenciones Cibeles de Ciudad Juárez.

En su mensaje, la Jefa del Ejecutivo destacó la participación del doctor Calixto Mateos-Hanel, director general de NADBank: “Es un gusto saludar a un hermano mexicano que ha triunfado en nuestro vecino país, y más cuando nuestras voluntades se alinean para buscar alternativas en materia hídrica”.

También resaltó la presencia de Luis Cervera Gómez, subdirector de Consejos de Cuenca y Participación Social de la Dirección Local de CONAGUA, quien acudió en representación del director general de CONAGUA, Germán Arturo Martínez Santoyo.

La mandataria estatal dijo que los retos más importantes deben ser afrontados como una comunidad internacional, puesto que por un lado está la necesidad urgente de encontrar nuevas maneras para administrar los recursos naturales; el cambio climático y las diversas crisis que se han vivido en los últimos años, llaman a construir nuevos caminos para un manejo más eficiente de lo que la naturaleza nos brinda.

Indicó que por otro lado, está la necesidad imperante de establecer relaciones de hermandad mucho más estrechas entre naciones.

“Tenemos que comprender que sin el recurso hídrico no es posible vivir. En ambos lados de la frontera, hemos enfrentado crisis por la carencia del líquido vital. Ambas naciones hemos visto a nuestras comunidades, y principalmente a nuestros campesinos, padecer la sequía”, asentó.

Expuso que en esta región árida, tanto mexicanos como estadounidenses comprenden el gran reto que es arrancarle prosperidad a la precariedad del desierto. Por lo tanto, conocen de primera mano la urgencia de ser más eficientes en el uso de cada gota de agua.

“Hoy estamos aquí para compartir visiones y experiencias, pero sobre todo para labrar juntos el camino hacia el futuro de nuestras comunidades. Comprendemos que sin hermandad entre las naciones, no habrá futuro posible, sin hermandad entre las naciones no habrá una gestión exitosa del recurso hídrico y sin agua, no habrá vida”, expresó.

La titular del Ejecutivo agradeció la disposición tanto de académicos como de autoridades mexicanas y estadounidenses que se han dado cita en esta cumbre, para discutir juntos los pasos a seguir en esta agenda por una exitosa gestión del agua.

“Estoy convencida de que esta comunidad binacional puede ser un ejemplo de auténtica hermandad, inspirando a más naciones a seguir este camino de cooperación y entendimiento”, concluyó.

En su discurso, el director general del NADBank, Calixto Mateos-Hanel, dijo que la institución que representa tiene interlocución con ambos lados de la frontera, lo cual lo pone en una posición privilegiada para impulsar proyectos de infraestructura hídrica que beneficie a la comunidad fronteriza de los dos países.

“NADBank Es una herramienta que está al alcance de las autoridades de esta región binacional, que encuentran en la temática del agua una importante oportunidad de mejorar, véanlo como un aliado que impulsa la infraestructura hídrica de la frontera”, asentó.

En su intervención, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, dijo que se necesita una mejor gestión de cuenca en Chihuahua y la región, de ahí la relevancia del intercambio de opiniones de los expertos en la materia que se dará en este foro.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, enfatizó en que el agua es un tema prioritario para la entidad, el país y el mundo, por lo cual agradeció que este foro se realice en esta fronteriza ciudad.

