No creo que el PRI y el PAN pensarán gobernar este país después del 2024: Estrada Sotelo

Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, diputado local Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo comentó que la decisión de que el ejercito permaneciera solo hasta hasta el 2028 se encuentra vigente y es parte del cabildeo que requiere la decisión.

En el tema de fondo es prudente que la fuerza federal auxilie un año más a parte del 2024 a la Seguridad Pública del país, “no creo que el PRI y el PAN pensarán gobernar este país después del 2024 no pensaran en el tema de inseguridad, es obvio que como saben que no ganarán los comicios electorales desean que esa fuerza no este del lado del Gobierno después del 24, tengo la esperanza de que los senadores lo podrán acordar”, aseveró Estrada Sotelo.

Lo anterior, luego que en el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado revelara que circula entre senadores una modificación al dictamen sobre la prorroga a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, con el cual señalan a Morena y el gobierno federal de intentar convencer a la oposición para votar hoy a favor de la reforma constitucional.

La modificación es al sexto transitorio y buscan que los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina comparezcan ante la Comisión Bicamaral cada seis meses para evaluar los avances de la Guardia Nacional, además que esos indicadores sean sometidos al análisis de un grupo de alto nivel integrado por organizaciones civiles y académicos especialistas en materia de seguridad.

