Juárez: Organizaciones de DH nacionales e internacionales visitan albergue migrante Kiki Romero

Ciudad Juárez, Chih., a 22 de septiembre del 2022.- Con el objetivo de compartir experiencias y perspectivas sobre el fenómeno migratorio, distintas organizaciones nacionales e internacionales, visitaron el albergue municipal para migrantes Kiki Romero, donde además organizaron un conversatorio con mujeres en situación de movilidad, dio a conocer Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del municipio.

“Este fue un ejercicio de diálogo interinstitucional con diversos organismos nacionales e internacionales, quienes hicieron un recorrido por las instalaciones y conocieron los distintos proyectos y programas que desarrollamos en el albergue, el cual es un espacio modelo”, dijo el derechohumanista.

Explicó que después se llevó a cabo un conversatorio entre los representantes de estas organizaciones y mujeres migrantes que se encuentran en este espacio, para saber cómo llegaron, como ha sido su estancia en el albergue y qué proyectos tienen para su futuro.

También se compartieron algunas experiencias y metodologías de cómo se desarrollan las actividades en el albergue municipal Kiki Romero, ya que entre los visitantes había personal que ha trabajado en otros espacios similares en el país.

González Reyes dijo que a estas organizaciones se les hizo extensivo el mensaje del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, de trabajar por una administración humanista e interesada por las poblaciones vulnerables que se encuentran en la ciudad.

International Rescue Committee (IRC), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Grupo de Acción Por La No Detención de Personas Refugiadas, El Colegio de Sonora, Grupo de Trabajo Humanitario (GTH), Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, Kids in Need of Defense (KIND), Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes en México (SJM), son parte de las organizaciones que participaron en el recorrido.

También acudió personal de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, del Consejo Estatal de Población (COESPO), Centro de Integración para Migrantes “Leona Vicario”, Organización Internacional para las Migraciones en Ciudad Juárez (OIM), Instituto Municipal de las Mujeres y de la Secretaría de Bienestar.

Comentarios