Entrega Maru Presa Pico de Águila en Anapra; garantizará suministro de agua y evitará inundaciones

Ciudad Juárez, Chih., a 22 de septiembre del 2022.- La gobernadora Maru Campos Galván inauguró la reconstrucción de la presa Pico de Águila, con inversión de 33.1 millones de pesos (mdp), que beneficiará a más de 10 mil familias, que en conjunto suman cerca de 38 mil habitantes de Anapra, en Ciudad Juárez.

Como parte de este evento, la mandataria estatal también encabezó el inicio de la construcción de la presa Filtro II, con la cual se unirá a la red de presas para evitar futuros accidentes y que les permitan a los juarenses de esta zona vivir más tranquilos. La obra tendrá una inversión compartida de Gobierno Federal y Gobierno del Estado de 70 mdp.

Al dirigirse a los presentes, la titular del Ejecutivo hizo énfasis en que esta obra se realiza con la convicción de ver, no a chihuahuenses o personas provenientes de otros estados, sino que el Gobierno los percibe como seres humanos que requieren de este tipo de proyectos que les cambian la vida de manera definitiva.

Expuso que si las anteriores generaciones no contaron con protección contra inundaciones, hoy en día se les puede asegurar que no van a ser dañados en su patrimonio, y gracias al trabajo tanto de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez, quienes unen esfuerzos con esta obra la cual no solo permite que no corran riesgo, sino que garantiza que el siguiente verano no tengan escasez de agua.

“Nuestra mayor labor como Gobierno siempre será la de brindar mejores condiciones de vida para todos, y por supuesto, evitar ese dolor que sí puede ser evitado”, puntualizó Maru Campos.

Recordó que muchas generaciones de juarenses se vieron afectadas por las inundaciones y el escurrimiento descontrolado proveniente de la Sierra de Juárez, cuyas aguas torrenciales han cobrado la vida de personas.

“Esto requiere una solución de fondo, un plan estratégico cuidadosamente diseñado para dar cauce a las corrientes pluviales, y evitar que el crecimiento de arroyos, siga inundando los hogares juarenses”, señaló.

Felicitó a la JCAS y a la JMAS Juárez por la inversión ya realizada y por las que están en proceso de realizarse, en beneficio de quienes habitan en esta zona, a quienes se les resolverá una problemática que data de muchos años.

“A partir de ahora, vamos a poder mirar a los ojos a los juarenses, y decirles que estamos trabajando al límite de nuestras fuerzas y capacidades para que su dignidad intrínseca como personas sea reconocida”, afirmó.

Finalmente, exhortó a todos los presentes a que sigan trabajando juntos porque Juárez los necesita. De la mano del alcalde Cruz Pérez Cuellar y del Gobierno Federal, “le daremos a esta gran ciudad y a sus habitantes una vida más digna. Juntos, sí podemos”.

A su vez, el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Sergio Nevárez Rodríguez, explicó que la presa Pico de Águila fue reconstruida y aumentó su capacidad de 6 a 56 millones de litros, cantidad equivalente a 5 mil 600 pipas de agua.

Precisó que la cortina de la misma es de 176.5 metros, con una corona de 12 metros de ancho, una altura promedio de 10.1 metros y en algunas partes de 13 metros, lo que garantiza la seguridad de los pobladores.

