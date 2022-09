Christian Nodal le canta Cazzu, la misma canción que le dedicó a Belinda

La Razón

Por: KAREN RODRÍGUEZ .

Christian Nodal le cantó a Cazzu la misma canción que le dedicó a Belinda; asegura que se arrepiente de haberla dedicado a su ex.

El cantante Christian Nodal demostró que ya superó a Belinda, pues el artista no se cansa de gritarle al mundo que está enamorado de Cazzu.

En uno de sus conciertos, Christian Nodal le dedicó una romántica canción a Cazzu, lo que llama la atención es que es la misma que una vez el artista le dedicó a Belinda, cuando eran novios.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…”, dijo el intérprete de “Botella tras botella”.

Se trata del tema “Eso y más”, antes de interpretarla Christian Nodal recordó que ya se la había cantado a Belinda, pero admitió que se arrepentía de haberlo hecho.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, dijo el cantante mientras sonaban las primeras notas del romántico tema.

Rápidamente el video se viralizó y causó revuelo en las redes sociales, debido a que esa canción, que originalmente fue compuesta por Joan Sebastian, volviera a salir de la interpretación de Christian Nodal para dedicársela nuevamente a su novia actual.

