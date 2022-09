Juárez: Destaca Cruz Pérez Cuéllar apoyo de la Guardia Nacional a Ciudad Juárez

Abordado por representantes de los medios de comunicación previo al desfile Patrio, señaló que el Municipio tiene un déficit de policías municipales que la Guardia Nacional ayuda a atender; pero que no logrará ser atendido ni con la nueva generación de cadetes de la Academia Municipal que se integrará este año a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Nos apoyan, nos ayudan, yo he insistido mucho en un tema, Ciudad Juárez tiene un déficit de policías como todo el país, contratar a todos los policías que se van a graduar 300 cadetes que van a graduarse, aun así, se tiene un déficit”, dijo.

Pérez Cuéllar indicó que atender la falta de policías que se tiene dejaría sin recursos al Gobierno municipal para atender a la ciudadanía por lo que consideró necesario que la Guardia Nacional continúe en las calles de Juárez.

“La presencia de la Guardia Nacional nos ayuda mucho, es una presencia que puede contener o atender muchas cosas. Esperemos que la propuesta de incorporarla a la Sedena se logre en el Senado, en el Senado puede ser aún más complejo de lograr, pero evidentemente no estamos todavía listos para que dejen las calles”, añadió.

En la entrevista el alcalde también fue abordado por el predio de 56 mil metros cuadrados que la Secretaría del Ayuntamiento recuperó esta semana y enfatizó que no permitirá abusos en contra de los bienes públicos de la ciudad.

“Vamos a revisarlo, esto surge de un recorrido por los yonkes y en la zona nos dijeron que es municipal. El secretario ya hizo toda una investigación y todo indica que es municipal. Evidentemente si estamos cometiendo un error lo vamos a corregir, pero hasta hoy la Secretaría del Ayuntamiento ha confirmado que es municipal y quererse agenciar un terreno del municipio de 56 mil metros cuadrados es un abuso para la ciudadanía”, añadió.

Señaló que el caso continúa en revisión por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.

“Lo revisamos, ellos comentaron algo de que habían ganado un litigio a Asentamientos Humanos, pero quien representa al Municipio en litigios es la Secretaría del Ayuntamiento, entonces vamos a ser cuidadosos, no vamos a hacer nada todavía, pero vamos a revisarlo más todavía y si es del Municipio no vamos a permitir”, apuntó.