Menos del 1% de los chihuahuenses obtuvieron acceso a la justicia en la administración pasada: Fierro Duarte

Chihuahua, Chih., a 14 de septiembre del 2022.- El fiscal general del Estado, Javier Fierro Duarte informó que meses antes de asumir el encargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) se llevó a cabo un análisis de la situación en la cual les iba a ser entregada dicha dependencia, la cual hasta el mes de septiembre del 2021 presentaba un 99.1 por ciento de impunidad, es decir, menos del 1 por ciento de los casos se les otorgaba el derecho a la justicia, esto de acuerdo a cifras de Ficosec.

En este sentido, Fierro Duarte aseveró que la FGE es “un elefante que se mueve muy lento” y a pesar de que han transcurrido ya doce meses desde la entrega recepción, se ha trabajado con abatir estos porcentajes, los cuales a la fecha alcanzaron el 95.7 por ciento, es decir ahora el 4.3 por ciento de los delitos han recibido el acceso a la justicia.

Dicha cifra fue calificada por Fierro Duarte como uno de los principales retos de la Fiscalía General del Estado, por ello se ha ido trabajando no solo en el incremento de los operativos, sino se ha dotado de las herramientas necesarias para que los elementos de esta dependencia tengan acceso a sus derechos laborales otorgando la base a más de ml 410 elementos, lo que se traduce en un 68 por ciento.

Fierro Duarte destacó que se ha ido invirtiendo en infraestructura a través de tres importantes rubros, el primero de ellos es en la construcción de la primera etapa de la ampliación de la Fiscalía de Distrito Centro, esto con una inversión de 28 millones de pesos.

Ademas de una inversión de 14 millones de pesos que fueron destinados a mejoras de las instalaciones de los Centros de Reincersión Social de Juárez y Aquiles Serdán. Aunado a esto se destinaron 30 millones de pesos para inaugurar el primer edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones en la ciudad de Chihuahua.

Mientras que en equipamiento, se destinaron 55 millones de pesos para la adquisición de uniformes, equipamientos como armas y chalecos antibalas esto en beneficio de mil 300 elementos de la Fiscalía General del Estado.

Actualmente la AEI cumplimentó 6 mil 310 ordenes de aprehensión, cifra que se traduce en un 57 por ciento más con respecto a la septiembre del 2020 a julio del 2022, además la ejecución de 20 líderes criminales detenidos entre ellos: Jesús Omar C. G. alias “La Changa”, Rubén Armando H. O. alias “El Comandante” o “El R7”, Uriel V. D. alias “El 18”, Francisco Javier A., alias “El Jaguar”, Martín U. G. alias “El Ratón”, Francisco Javier R. V. alias “El Curtas”, Sergio Jesús M. C. alias “El Toro”, Erick R. H. alias “El Gordo”, Timoteo G. S. alias “El Abuelo”, Efrén S. G. alias “El Maniaco”, Ismael R. C. y Udiel Eriberto U. C., Rafael B. O. alias “El Fantasma”, José Bryan S. Z. alias “El 90, Antonio Leonel C. M. alias “El 300”, entre otros.

