Juárez: Retira Cabildo Presea Fray García de San Francisco a Aristeo Baca

Ciudad Juárez, Chih., a 14 de septiembre del 2022.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó retirar la Presea Fray García de San Francisco al sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, sentenciado a 34 años de prisión por violación y abuso sexual contra una niña.

En sesión ordinaria número 24 comparecieron la directora de la organización Sin Violencia A. C. Elia Orrantia Cárdenas y el abogado Cesar Enrique Juárez para exponer el contexto jurídico y social del caso a los regidores, así como al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

La Presea es la máxima distinción que entrega el Ayuntamiento a quienes destacan por sus acciones en favor de Ciudad Juárez y es entregada cada año en el marco del aniversario de la Fundación de Ciudad Juárez.

La decisión del Cabildo fue retirar la Presea, con 10 votos a favor emitidos por los integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia, incluyendo al alcalde Cruz Pérez Cuéllar y 10 abstenciones de los regidores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como un voto en contra de la regidora María Adame.

Previo a la votación, Orrantia Cárdenas señaló que la organización que representa pondera el respeto a las niñas y las mujeres, y el respeto a los derechos en general y no está en contra de ninguna institución, pero destaca la posición privilegiada de Baca Baca en relación a la víctima.

“Sabemos que son derechos a los que aun la niña y su familia no han logrado acceder, desde ahí nuestro reconocimiento al Ayuntamiento, en especial a la regidora Martha Patricia Mendoza buscando con ello una reparación más que jurídica, social. No estamos en contra de ninguna institución, no negamos la labor social de la misma institución católica, pero si la situación privilegiada que guardaba el indiciado frente a la víctima”, dijo.

Señaló que el sistema patriarcal provoca que la víctima deba demostrar la inocencia por lo que indicó que Sin Violencia cuestiona la indolencia social sobre las víctimas y se une al acuerdo tomado por el Cabildo, tomando en cuenta los derechos y el interés superior de la infancia.

El abogado César Enrique Juárez señaló que Aristeo fue sentenciado y en mayo, un Tribunal Colegiado local ratificó la sentencia del hoy procesado.

Sin embargo, la defensa astutamente recurre al Juicio de Garantías y se concede por el Tribunal Federal la suspensión que no lo exime de haber sido sentenciado.

La regidora Patricia Mendoza, quien presentó la propuesta, destacó que esta no fue en contra de institución o credo religioso, sino para preservar los derechos de las niñas y niños.

“Les comento que este punto de acuerdo no va en contra de ninguna religión, credo o creencia religiosa, soy muy respetuosa de toda creencia. Tuve muchos meses de indagación y reflexión para presentar el documento con toda responsabilidad y no herir susceptibilidades. Se busca dar seguridad a niños, niñas y adolescentes para que nadie violente los derechos humanos y su integridad”, explicó.

También la regidora Cecilia Reyes Castro tomó la palabra para respaldar el acuerdo.

“Reafirmó mi total apoyo a este punto de acuerdo. Enviamos desde la sociedad juarense un mensaje muy claro desde la sororidad de retirarle el reconocimiento a un ciudadano que demostró no ser merecedor a él. Hacemos un llamado a proteger mujeres, niños y niñas, derechos de interés superior de la infancia”, dijo.

