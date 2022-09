Chayanne reaparece con ‘nueva cara’ y sus fans reaccionan

¿Qué ha dicho Chayanne ante las críticas?

Usuarios de las redes creen que su nueva imagen puede ser el resultado de una mala aplicación de botox que, lejos de resaltar un look de galán, ha borrado la expresión de su cara.

Chayanne. (Instagram)

Esta no es la primera vez que se le acusa de someterse a tratamientos estéticos. En una entrevista para People, en 2019, el intérprete de Un siglo sin ti aseguró que no tiene problema en que le pregunten por su edad y negó haberse sometido a algún procedimiento estético.

“Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten”, afirmó en ese entonces.

Así es como luce Chayanne en la actualidad. (Instagram/chayanne)

“Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”.