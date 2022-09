Juárez: Rehabilitan escuela al sur de la ciudad

Con una inversión de casi dos millones de pesos, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó las obras de rehabilitación de la Escuela Primaria Víctor Hugo Rascón Banda, al sur de la ciudad, beneficiando a más de mil alumnos.

“Tenemos que hacerlo en toda la ciudad, Juárez es todo Juárez, no solo el centro, no nada más el suroriente, es toda la ciudad, nuestras niños se merecen estudiar en lugares dignos; que mensaje que le vamos a dar a nuestros niños si los ponemos a estudiar o hacer deporte en lugares que no arreglamos, en cambio cuánto les cambiamos el entorno el mensaje es positivo”, señaló el alcalde.



Dentro de esta escuela se construyó la barda perimetral, pintura, se renovaron los portones de acceso, se instaló un minisplit, se construyó una cisterna de cinco mil litros de agua para garantizar el suministro, se colocó la red de alumbrado y en este momento de construye un domo, parte de una inversión adicional.

“Gracias por darle una mirada a esta parte de la ciudad la cual había estado desprotegida durante un tiempo, padres de familia y los más importantes nuestros alumnos son beneficiados con estas magníficas obras”, señaló la directora del plantel, Maribel Carrera Alvarado.

En el evento se contó con la participación de la estudiante de sexto grado, Nahomi Rodríguez, quien a nombre de todos los estudiantes agradeció al presidente por esta inversión que mejoró las instalaciones de su escuela.

Fue una inversión total de un millón 789 mil 650 pesos, para las obras de la institución.

Al evento acudió el regidor Jorge Bueno Quiroz, coordinador de la Comisión Edilicia de Educación, padres de familia y cerca de 500 estudiantes del turno vespertino.