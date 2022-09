¿Quién cantará el Himno de México en la pelea del ‘Canelo’?

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 12 de septiembre del 2022.- El espectáculo previo a los combates de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido ya en una tradición para el púgil mexicano, así que en su tercera pelea frente al kazajo Gennady Golovkin no será la excepción y ya está decidido quién se encargará de entonar el Himno de México antes de que ambos boxeadores suban al ring.

La elegida por el ‘Canelo Team’ para interpretar las notas del Himno Nacional Mexicano fue la joven cantante sinaloense Carolina Ross, siendo ella misma quien se encargó de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde no ocultó la emoción por participar en el evento.

Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!”, comentó Ross en un video.

Yo creo que como cantante y como mexicana el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y ¡qué privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país!”, añadió la joven cantante.

¿QUIÉN ES CAROLINA ROSS?

Carolina nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa, desde muy joven utilizó la música como un escape, ya que tuvo una infancia complicada al lidiar con la separación de sus padres, bullying escolar y problemas alimenticios, pero logró salir adelante con su talento.

Ocupó el tercer lugar en el reality show La Voz México, en su edición de 2013, sin embargo, su fama llegó gracias a las redes sociales, ya que ahí Ross comparte constantemente covers con sus seguidores, lo que le ayudó a poder grabar sus propios temas posteriormente.

Actualmente, Carolina Ross es una de las grandes promesas de la música mexicana y los ojos del mundo estarán sobre ella el próximo sábado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

