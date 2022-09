La Paradoja de la Reina

G. Arturo Limón D.

La muerte de Isabel II nos obliga de menos a la reflexión sobre su ser y quehacer, todos sabemos que al fallecer cualquier individuo se tiende a ponderar en exceso sus logros e incluso a crearlos cuando estos fuesen inexistentes. Es en consecuencia es obligado reflexionar sobre el hecho toda vez que nadie ni aun la Reina de Inglaterra ha de escapar al balance de su vida y obra, lo cual por su largo mandato de casi 71 años (6 de febrero de 1952 al 8 de septiembre de 2022) ajustando en total 70 años y 214 días, dan infinidad de hechos y aristas a considerar.

Sería motivo de un tratado de historia el documentar todo lo sucedido en su reinado, sólo haré un contrapunto señalando al menos tres aspectos de lo negativo que advierto que a mi parecer se dio en ese periodo y en contrapunto algunas acciones positiva dejando que sean los reseñadores de su vida -que ahora abundan- (señalando que era la única británica sin necesidad de usar pasaporte para viajar o licencia de conducir) los que muestren esto ultimo.

Aquí y solo para iniciar la descripción del título de esta colaboración señalaré lo que definen los diccionarios es una paradoja;

Se dice que; “una paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea de aparente contradicción lógica que, sin embargo, encarna un cierto sentido y una coherencia”

Daré algunos ejemplos y señalaré esos contrapuntos y aun contrasentidos que nos parecen tan obvio cuando expresamos tres de ellas así;

No hay mal que por bien no venga.

Menos es más.

Brilla por su ausencia.

Así que, valoremos este reinado que culmina y enlacémoslo obligadamente tanto a los dos que le precedieron, como al que le sucederá, con eso será suficiente.

SU LLEGADA

La llegada de Isabel II al trono, cuando tenía apenas 25, fue el resultado de un hecho que marcó, además de su trayectoria personal, la historia de la familia real británica, se sabe que su tío Eduardo VIII, asumió el trono en 1936. Para entonces era una figura muy popular, que tras su servicio en la Primera Guerra Mundial había hecho giras por el imperio.

Seis años antes había sucedido un hecho que marcaría su destino: conoció a Wallis Simpson y su esposo.

Eduardo VIII se enamoró de Simpson y, ante una negativa general frente a su plan para casarse con ella, abdicó voluntariamente en diciembre del mismo año, con un reinado de solo 325 días dese que había accedido al trono. Entonces asumió su hermano, Jorge VI, y Eduardo VIII se casó con Simpson al año siguiente.

Isabel, quien falleció este jueves a los 96 años, fue a la coronación de sus padres, el rey Jorge VI y la reina consorte Isabel, convirtiéndose en la primera que mujer que siendo presunta heredera (toda vez que si Jorge VI tenía un hijo varón ella no sería reina) veía coronarse a sus progenitores.

SU REINADO

Aunque era la tercera en la línea de sucesión al nacer, la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936, y la muerte de su padre, el Rey Jorge VI, la convirtieron en Reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 6 de febrero de 1952.

Desde entonces, la reina Isabel II fue un rostro constante en un mundo cambiante, señalare aquí los eventos que tocó a ella vivir.

Durante siete décadas en el trono, trató con 15 primeros ministros británicos desde el celebérrimo Winston Churchill a la llamada “Dama de Hierro” Margaret Thatcher, del “Acólito de la Guerra ” Tony Blair al “Bufon” Boris Johnson y la más reciente, Liz Truss a quien le tocó recibir apenas dos días previos a su deceso.

En este período destacaré por su peso a tres referentes de lo que es la esencia del corazón británico, LA GUERRA, desde la tradicional pirateria de quien llego a ser el corsario por antonomasia del naciente imperio Sir Walter Raleigh, ni que decir de las dos guerras del opio que emprendió contra China en el siglo XIX eventos prsentes a mi parecer aun en la memoria china, así que a prepararse Carlos III.

BOBBY SANDS MARTIR DE LA LIBERACION DE IRLANDA

Robert Gerard Sands (en irlandés: Roibeárd Gearóid Ó Seachnasaigh El 5 de mayo de 1981, Bobby Sands moría después de una huelga de hambre de 66 días en una prisión de Irlanda del Norte, el primero de diez detenidos republicanos que se dejaron morir para intentar obtener el estatuto de prisionero político. Que era la lucha del momento que anualmente se originó por la búsqueda de autonomía que Londres no concedía, la llamada Dama de Hierro de apellido Tatcher consintió junto con la reina Isabel II ese martirio.

La muerte de Sands y la unión de más de 1.00,000 cien mil personas en su funeral, fue el detonante para la transformación y respeto que se daría a Irlanda posteriormente.

LA GUERRA DE LAS MALVINAS O FALKLANDS WAR

Fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

Comenzó en abril con la ocupación de puerto Stanley por parte de tropas argentinas, bajo órdenes de la Junta Militar encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, hay quienes dicen que como forma de buscar la unidad nacional, pero igual en respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de batalla desalojó a las fuerzas argentinas, manteniendo su visión de dominio imperialista en un territorio a 12.755 km de Londres.

Así o más claro el imperialismo británico, decadente pero eficiente bélicamente.

La reina Isabel II solo observó a distancia, su hijo el príncipe Guillermo viajó en 2012 a Malvinas y se quedó allí seis semanas reivindicando la posesión del territorio.

LA INCURSION A IRAK Y EL BOOMERANG

Llamo aquí sin ningún respeto al primer ministro británico Tony Blair “el acólito de la guerra# porque al igual que Aznar ( era tan gris que ni recuerdo su nombre) ex presidente español, fueron los acompañantes del junior George Bush, para invadir a Irak en 2003. (tres países que se desgarran vestiduras por quienes hoy mueren en Ucrania masacraron a la Cuna de la Cultura Persa), esta acción recibió respuesta con atentados como el del 11 de marzo del 2004 en España, conocidos por como 11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid.

Los atentados perpetrados el Londres consistieron en cuatro estallidos de bomba entre las 8.51 y las 9.47 de la mañana. Del 7 de julio de 2005 en pleno verano vacacional. Las tres primeras golpearon el metro londinense (el tube), en las estaciones de King’s Cross, Edgware Road y Aldgate, y la cuarta explotó en un autobús de dos pisos en Tavistock Square. El costo al 14 de julio, el número de muertes ascendía a 52 personas y había cientos de heridos.

Eso fue el boomerang a su actuar (que bien que a Vicente Fox que los quería seguir en dicha acción en México se le enfermó y no se metió en este embrollo.

CUAL ES SU ¿LEGADO?

La Reina ausente, y al parecer se dice muy presente en la muerte de la Princesa Diana de Gales, también conocida como Lady Di, quien destacó por ser una activista, filántropa y aristócrata británica, primera esposa de Carlos, príncipe de Gales, heredero de la Corona británica, que recién asume con el nombre de Carlos III . Lady Di quien dijo que su matrimonio era de tres, por la inclusión de Camila Bowles Parker (oh paradoja es hoy La Reina Consorte de Carlos III)

Debemos recordar que Diana publico un libro y al declarar en un discurso no buscar ser reina de Inglaterra, sino de los corazones de quienes le conocieran, acercó así quizás su fin, que quedó envuelto en un misterio que quizás se podrá develar a la partida de Isabel II, en fin en la paradoja de las paradojas la que no era ya es, y lo que inicio con la bdicacion por no poder Eduardo VIII casarse con una mujer divorciada, termina con una Reina Consorte llamada hoy Camila de Cornualles (sigue la paradoja) divorciada que mantuvo una relación extra matrimonial con el Principe de Gales y es hoy la Reina Consorte del mismo príncipe, convertido en Rey Carlos III, claro que es un paradoja y la Reina Isabel II hoy fallecida fiel y no fiel de esa balanza.

Además de visitar Panamá en 1952 casi recién casada, en sus 70 años de reinado, la monarca visitó solo tres países más de la región: Brasil y Chile en 1968, y México en 1975 y en 1983.

