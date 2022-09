Clausura Subgobernación cuatro negocios por riñas y ventas de alcohol a menores

Chihuahua, Chih., a 12 de septiembre del 2022.- La sudirección de Gobernación Municipal informó que por parte del Departamento de Alcoholes llevó a cabo 267 inspecciones en establecimientos de venta de alcohol en envase abierto en distintas zonas de la ciudad.

De acuerdo con información vertida por la subdirección de Gobernación se levantaron tres actas administrativas a negocios por no contar con licencia de uso de suelo, ni dictamen de aforo, una por no contar dictamen de aforo, otra más por no tener licencia de uso de suelo.

De igual modo se procedió a clausurar a cuatro negocios, uno por riña, otra por tener menores, por tener cover y no contar con el permiso correspondiente; así como una por extracción de bebidas y una más por menores consumiendo.

Departamento de Control y Seguimiento: Inspeccionó 20 establecimientos, entre granjas y salones en la zona sur y norte de la ciudad, sin tener incidencia alguna.

Departamento de Comercio, recorrió los siguientes bazares sin incidencia alguna: Riberas, Banderas, Infonavit, Equus, Villa Juárez, Cerro De La Cruz, Revolución, División Del Norte, Las Vías, Chihuahua 2000, Industrial, La 15, Campesina, San Jorge, Tarahumara, Rosario y Vistas Cerro Grande.

Comentarios