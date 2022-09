Y dónde quedó el “Bote” donde permaneció encarcelado Toribio Ortega

Chihuahua, Chih., a 10 de septiembre del 2022.- Trascendió que “El Bote” que en su momento fue utilizado como cárcel en Cuchillo Parado durante la revolución mexicana y a mediados del 2009 fue enviado para su resguardo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), fue presuntamente tirado a la basura por el presidente de dicho organismo derechohumanista, Néstor Armendáriz Loya.

De acuerdo con datos obtenidos, se sabe que el Cabildo del municipio de Coyame del Sotol entregó a la CEDH este “Bote” para su resguardo, esto a través de un acuerdo en donde se establecía que este objeto histórico estuviera en exhibición en las instalaciones de dicho organismo derecho-humanista y que sería devuelto una vez que ya no fuera de conveniencia tenerlo ahí, para luego enviarlo de regreso al museo de Cuchillo Parado en el municipio de Coyame del Sotol.

Al respecto, el cronista del municipio de Ojinaga, Roberto Leyva Molinar, este “Bote” por su rareza forma parte del acerco histórico de la Revolución Mexicana, pues fue mandado hacer por Porfirio Díaz o Victoriano Huerta.

Por su rareza este “Bote” o tambo de metal de grandes dimensiones fue utilizado en el municipio de Coyame como la cárcel pública esto a fines de siglo XIX y hasta principios del siglo XX, esto de acuerdo con el cronista Roberto Leyva Molinar.

De acuerdo con Leyva Molinar este “Bote” es una joya histórica, pues estaba muy bien hecho y labrado con metal de grandes dimensiones que lo hacían impenetrable, a pesar de los datos que tenemos son escuetos, se sabe que era utilizado por las autoridades de aquellos tiempos para encerrar a las personas que cometían algún delito, de ahí viene el elemento usado en las comandancias de policía donde “te decían que si estuviste en el bote”.

Es decir, en referencia a este objeto de metal que también fue utilizado antes de la revolución, vino a raíz de que el general Toribio Ortega nativo de Cuchillo Parado y parece ser de acuerdo a gente de antaño este “Bote” lo habían fabricado el presidente de la república Porfirio Díaz y Victoriano Huerta donde en el tiempo de la revolución encerraban a los rebeldes.

Cabe destacar que fue precisamente en Cuchillo Parado donde inicio el brote de la Revolución Mexicana por parte de Toribio Ortega quien incluso se dice fue apresado y encerrado en ese “Bote” acusado de robo de ganado, comentó.

En ese entonces había ordenes de aprehensión contra todos los rebeldes por ordenes del general Huerta y de Porfirio Díaz es lo que la historia dice, pero que ese “Bote” fue traído a Cuchillo Parada donde “Botaban a los sublevados, nativos del poblado que se dejaron aprehender”.

Toda la historia entorno a este objeto de metal han pasado a través de la historia oral que generaciones de habitantes tanto de Cuchillo Parado como de Coyame del Sotol han trasmitido generaciones en generaciones, citó Leyva Molinar.

El historiador destacó que, es importante que este objeto se lograra recuperar esto a pesar de que no es una joya arquitectónica, si representa una joya histórica que data de muchos años antes de 1900 cuando la revolución, por ahí de 1870, pero que ese “Bote” fue traído expresamente de la ciudad de México o de alguna parte de Zacatecas, por órdenes de Victoriano Huerta quien estaba tratando de aprender a Toribio Ortega.

Desde ese año se usó y se conservó, luego se pasó a Coyame del Sotol y posteriormente de ahí el Cabildo de común acuerdo lo traslado a la CEDH en la Ciudad de Chihuahua donde permaneció hasta hace poco y de donde presuntamente fue desechado.

Tras conocer el hecho se buscó al presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya para que comentara a donde se había enviado el “Bote”, sin embargo, la titular de Comunicación Social comentó que se encontraba fuera de la ciudad.

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Carrera comentó que desconoce a dónde fue a parar este “Bote” por lo que pidió insistir a la CEDH para conocer el destino de este objeto histórico que en su momento fue valorado por el Centro INAH y quien emitió el dictamen correspondiente.

De acuerdo con la Ley sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en el artículo 35 “son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura prehispánica del país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley” por lo que este “Bote” de metal se encuentra vinculado a la historia porque ahí estuvieron recluidos los revolucionarios”.

Así mismo, en la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, en el Artículo 15 fracción VI y 19, los bienes del dominio público son todos aquellos que pertenecen al Estado o los municipios, que de forma directa o indirecta están afectos a la colectividad y que no son susceptibles de posesión o propiedad particular. Lo que se traduce en sencillas palabras “El Bote” del que en estos momentos no se sabe a dónde fue a parar por su naturaleza “no es sustituible, por lo tanto, es inalienable”, por lo que se espera en breve se brinde información por parte de la CEDH para conocer a dónde fue a parar, si se regresó a Coyame del Sotol o bien fue tirado a la basura como comentaron algunas fuentes extraoficiales.

