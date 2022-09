Para atrás otro proceso de juicio político contra Javier Corral por improcedente

Chihuahua, Chih., a 7 de septiembre del 2022.- La Comisión Jurisdiccional en el Congreso del Estado, determinó no iniciar un procedimiento de Juicio Político presentado por el magistrado, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, en contra del ex Gobernador Constitucional del Estado, Javier Corral Jurado, con motivo de los actos y omisiones cometidos durante el desempeño de su encargo.

Lo anterior, al considerar que el asunto CJ/JP/002/2022 con relación al Juicio Político, el cual fue presentado el 30 de agosto del 2022 por Sepúlveda Reyes, no es procedente, al no cumplir con el artículo 10 de la ley que acredita el procedimiento.

“Esta Comisión Jurisdiccional estima pertinente decretar, el no inicio del procedimiento del juicio político en contra del ex gobernador, Javier Corral Jurado, por haberse restaurado el orden constitucional y legal de las dependencias del Estado y no haber sufrido la sociedad chihuahuense un daño irreparable que a la fecha siguiera sufriendo, por lo que los elementos de prueba señalados no son suficientes para presumir un daño que a la fecha deba ser restaurado políticamente”, expresó el diputado Óscar Avitia.

Cabe mencionar que en esta reunión el secretario de la Comisión, diputado Óscar Avitia Arellanes, asumió la presidencia, dado a la excusa presentada por el diputado Gabriel Ángel García Cantú, para retirarse de este proceso debido a un posible conflicto de interéses.

“La base de la denuncia presentada por el magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes tiene que ver con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se analizaron dos decretos del Congreso del Estado que aprobamos durante la legislatura pasada, por lo que continuar al frente de este proceso podría representar un conflicto de interés”, manifestó García Cantú antes de retirarse de la reunión.

Comentarios