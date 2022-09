Julión Álvarez desata críticas por broma machista a esposa

Excélsior

YOEL ESQUIVEL

El cantante de música regional Julión Álvarez de nuevo está en medio de críticas, ya que los fanáticos creen que replicó una conducta machista en una broma que compartió en redes sociales.

En redes sociales, el cantante de ‘Que te vaya bien’ publicó un video en Tiktok en el cual se observa a su esposa hacer tortillas ‘a mano’ en la cocina; mientras la voz de Julión Álvarez se escucha de fondo.

“Para que vean como tengo a mi vieja trabajando. Llegando de trabajar ahí de Nuevo Laredo y la pongo a hacer tortillas, si no no trago […] Hay o no hay, pin… vato”, publicó.