Lamenta Coparmex aprobación “fast track” de reforma a la GN que se dio en la Cámara de Diputados

Ciudad de México., a 6 de septiembre del 2022.- Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacemos un llamado a los Senadores de la República para que en un diálogo abierto, transparente y responsable, escuchando todas las voces y atendiendo todas las preocupaciones, analicen a fondo la iniciativa que pretende otorgar el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Es lamentable que en la Cámara de Diputados se haya llevado a cabo una aprobación fast track de la propuesta, puesto que es un tema trascendental para la vida institucional, legal, social y democrática del país, que requiere un análisis minucioso y una amplia discusión por parte de los legisladores.

Desde Coparmex consideramos tener claro que al no tratarse de una iniciativa preferente con plazos establecidos para su dictaminación y votación, no hay prisa para avanzar en la aprobación de lo que puede considerarse como una maniobra para dar la vuelta a una reforma constitucional que no cuenta ni contaría con el respaldo de la mayoría calificada.

En ese sentido, desde Coparmex consideramos que de darse la aprobación también en el Senado, el curso que seguiría la iniciativa, sería el de las impugnaciones por su evidente inconstitucionalidad.

Más aún, en Coparmex estamos convencidos que para frenar la escalada de violencia que vive nuestro país, una respuesta administrativa no es la solución, y por ello, reiteramos la necesidad de que exista una verdadera estrategia, centrada en darle a las familias la seguridad que por derecho les corresponde.

Creemos que ni la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas, deben ser consideradas el pilar para devolver la tranquilidad a las calles, sino que deben ser las corporaciones policiacas, civiles, a nivel municipal y estatal quienes desempeñen esta tarea.

La función de la Federación no debe ser la de suplantar el rol de las policías locales, sino que debe complementar en el ámbito de sus competencias, las labores que estas desempeñen. Militarizar las corporaciones no es la solución a la inseguridad; es un grave riesgo para el país y la democracia.

Desde Coparmex insistimos en que la construcción de la paz se debe dar desde la adecuada coordinación entre las fuerzas del orden, la prevención del delito, la procuración de justicia y la participación ciudadana.

