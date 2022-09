Detienen a Santa Fe Klan; argumenta ‘sólo traigo un gallo’

Diario de México

El rapero Santa Fe Klan fue detenido por la policía cuando grababa un video para sus redes sociales, aparentemente en las calles de su natal Guanajuato, mientras consumía un cigarro de cannabis (gallo).

El cantante de 22 años, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, argumentó que solamente grababa un video para promocionar su próximo concierto, del 12 de noviembre en la Arena CDMX, pero los uniformados insistieron en revisarlo y todo quedó captado en el video.

“Andamos en el barrio… sólo traigo un gallo, jefe”, dijo el rapero.

“No, no, mi mochila no la puede revisar, me ando echando un ‘gallo’, todo bien. No, jefe, no me puede revisar”, replicó.

Además el rapero pidió a los uniformados que le regresaran su teléfono móvil.

“Todo bien, ando en el estudio, grabando, todo bien, nada más estoy grabando un video, todo bien, jefe, es una promoción, nada más estaba grabando un video, deme el cel, jefe”, afirmó.

