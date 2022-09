De manera increíble mujeres pierden peso y mejoran su salud bailando

Las instalaciones que administra el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, así como en las Cruzadas que se organizan en las colonias, son testigos de la disciplina y constancia que cientos de ciudadanos aplican a su vida diaria para tener una mejor salud.

Uno de estos casos es el de Berenice Ruiz, ama de casa, de 32 años de edad, quien en los últimos meses logró bajar más de 40 kilos con el baile Fitness participando en el grupo Ponle Stylo.

Ella presume la fotografía donde asegura que su vida era muy difícil, ya que su grado de obesidad superior a los 125 kilos, no le permitía realizar actividades propias de una joven madre.

“Ahora estoy en 87 kilos porque soy constante en lo que estoy haciendo. Cuando estaba en ese peso me ardían los pies y quería llorar, pero siempre me ha gustado bailar, así que no me voy a rendir”, expresó Berenice, ahora también instructora de ritmo fitness.

Por su parte la promotora del ritmo fitness Ponle Stylo en Chihuahua, Sonia Torresday, explicó que esta disciplina de ejercicio se baila a ritmo de tabatas, que consiste en trabajar al ritmo cardiaco activo, mismo que al respetarse, la persona empieza a bajar de peso.

Al igual que ellas, una veintena de ciudadanas de diferentes colonias asisten a las Cruzadas Comunitarias y al Polideportivo Revolución Mexicana, entre otras instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, para ejercitarse a través del baile.

Las instructoras agradecieron al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la oportunidad de mostrar a la población su baile en la búsqueda de una mejor salud y reconocen que combinar el baile con el ejercicio, es un arma perfecta contra la obesidad, por ello están a la orden en el teléfono 656-199-7834.