Entrega Presidente Cruz Pérez Cuéllar Reconocimiento a la Trayectoria de Vida a Lina Olivia Portillo Araiza

Por trabajar por espacio de 40 años en favor de las personas mayores en la Casa de la Asegurada y en la agrupación civil Club de la Tercera Edad “Época de Oro”, la juarense Lina Olivia Portillo Araiza recibió hoy el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida, distinción que otorga el Cabildo y que le fue entregada de manos del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

La presea se entregó en el marco del Día Nacional de la Persona Adulto Mayor en sesión extraordinaria de Cabildo número 9, celebrada en el salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Benito Juárez, sede de la Presidencia Municipal.

“Mi reconocimiento a todas y todos los que participaron en esta convocatoria de Trayectoria de Vida, también a las comisiones del Adulto Mayor y la Familia y por supuesto a la ganadora”, expresó el alcalde Pérez Cuéllar.

Señaló que se trata de una juarense nacida en Delicias y le agradeció por su trabajo en favor de los adultos mayores.

“Agradecer todo lo que ha hecho por nuestra comunidad, por nuestros adultos mayores. Si se pudiera contar cuantas historias de adultos mayores, cuantos hijos, cuantos nietos están agradecidos por lo que ha hecho por ellos. Desde lo ordinario debemos de agradecer al adulto mayor lo que han hecho por su familia. Si a eso le agregamos seres extraordinarios como Lina que están trabajando por todas las personas, hay que agradecer mucho más”, refirió.

Pérez Cuellar indicó que se tiene que valorar más a los adultos mayores, trabajar más por ellos y no solo el Gobierno, ya que todos y todas debemos estar agradecidos con las personas mayores, a quienes continuará apoyando desde el Gobierno Municipal.

Portillo Araiza, de 71 años de edad, destacó en Ciudad Juárez por dirigir durante cuatro décadas el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como Casa de la Asegurada, donde trabajó en favor de las personas mayores, además de ser voluntaria y fundadora de la agrupación civil Club de la Tercera Edad “Época de Oro”, lo que la hizo acreedora del reconocimiento que le entregó hoy el Cabildo de Juárez.

” Soy juarense, salí de Delicias a los 15 años, me vine a estudiar trabajo social a la ciudad de Chihuahua, en Delicias no teníamos esta carrera”, dijo tras recordar su profesión con la que atendió a las personas mayores juarenses y otros grupos sociales desde 1984 cuando fue designada directora del Centro de Seguridad Social de Ciudad Juárez.

“Hay mucho que hacer, nuestro objetivo es cambiar la cultura con respecto al adulto mayor”, añadió la galardonada, quien agradeció a sus compañeras de Época de Oro la postulación.

Señaló que este premio va a ser una fuente para que se animen en las generaciones que vienen atrás.

“Les agradezco infinitamente de corazón que me hayan tomado en cuenta para este premio. Agradezco a mis compañeras de Época de Oro la postulación, a mi familia y a mi esposo con quien tengo 50 años casada”, indicó.

De acuerdo con la regidora Alma Edith Arredondo Salinas, coordinadora de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, para la edición 2022 del Reconocimiento a la Trayectoria de Vida, el Ayuntamiento recibió 14 propuestas de personas con méritos valiosos, entre las que se encuentran hombres y mujeres músicos, doctores, artistas, profesionistas y maestros, entre otros veteranos de distintas profesiones y oficios.

Arredondo Salinas, quien agradeció a los participantes de este año y a quienes formaron parte del proceso para elegir a la ganadora, destacó que en Ciudad Juárez hay más de 70 mil personas que tienen una trayectoria de vida, que transcurre de manera sencilla, sin egocentrismos como el que se produce en las redes sociales.

“Necesitamos empoderar a las personas mayores, que se sepan importantes, valorados, útiles. Debemos cambiar el concepto en el que los tenemos”, dijo.

Regidores de las Comisiones para la Atención a las Personas Mayores, y de la Familia y Asistencia Social, entregaron reconocimientos a los participantes para obtener el Premio a la Trayectoria de Vida, edición 2022.

Para que los juarenses conozcan a la ganadora fue proyectado en el salón Francisco I Madero y difundido en redes sociales, un video que contiene la semblanza que destaca el trabajo de Lina Olivia Portillo Araiza, quien recibió un estímulo de 40 mil pesos, además de una placa de reconocimiento.