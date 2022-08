Inspecciona gobernación municipal 160 negocios en fin de semana

La subdirección de gobernación en el municipio, informó que durante el fin de semana se realizaron 160 inspecciones en establecimientos de venta de alcohol en envase cerrado y establecimientos de envase abierto de distintas zonas de la ciudad.

El equipo de inspectores de la Subdirección de Gobernación, reporta que se levantaron las siguientes actas administrativas:

• Tres por no respetar giro concedido, y no contar con licencia de uso de suelo.

• Dos por tener la placa de aforo vencida

• Una por violación de giro

• Dos por no contar opinión municipal

• Dos por no contar con licencia de uso de suelo ni dictamen de aforo.

• De igual manera se procedió con una clausura por tener un menor de edad al interior.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Se visitaron 55 establecimientos entre granjas, salones de eventos derivando en:

Cuatro actas levantadas en dos granjas, una más en salones infantiles y una última en salones de fiestas. Todas por no contar con permiso para realizar el evento.

COMERCIO

Se recorrieron los bazares:

• Riberas

• Banderas

• Infonavit

• Equus

• Villa Juárez

• Cerro De La Cruz

• Revolución

• División Del Norte

• Las Vías

• Chihuahua 2000

• Industrial

• La 15

• Campesina

• San Jorge

• Tarahumara

• Rosario

• Vistas Cerro Grande.

Lo anterior sin incidencia alguna.