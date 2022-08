Juárez: El gobierno abierto permite nueva forma de gobernanza: secretaria de Acceso a la Información del INAI

Es importante ver que los municipios se interesen en ser un Gobierno transparente y abierto, además de cercano a la gente, dijo la doctora en Derecho, al participar como conferencista en el Tercer Foro Anual de Transparencia “Hacia una ciudad inteligente: Gobierno abierto y transparente para abatir la corrupción”.

Hidalgo Rioja sustentó la conferencia magistral “La Importancia de la Información en el Gobierno Abierto”, tema en el que destaca que no se puede gobernar de manera plural y transparente si los ciudadanos no tienen acceso a la información, si no cuentan con su derecho a saber, por lo cual es fundamental que el acceso a la información esté a disponibilidad de todos los mexicanos.

Destacó que la información veraz y oportuna permite cambiar la percepción en torno a la forma de gobernar, ya que un ciudadano documentado podrá participar de manera activa en procesos democráticos constantemente y se interesará en exigir rendición de cuentas.

“Necesitamos que la población sea vigilante activo, pero que también coadyuve en la política pública, en el quehacer del estado, que realmente haya una democracia”, expresó durante su presentación.

El foro es organizado por la Coordinación de Transparencia Municipal y dio inicio este día en el Centro Municipal de las Artes (CMA); continuará mañana en el mismo lugar, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del día.

En este evento participan expositores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), así como el instituto Mexicano para la Competitividad A. C, Global Smart Cities Alliance, entre otras organizaciones públicas y privadas para abordar diversos temas relacionados con la transparencia.

El objetivo general del foro es establecer el vínculo directo con los actores institucionales, sociedad civil organizada y ciudadanía en general, así como mejorar los procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y combate a la corrupción en el Gobierno Municipal.

Además, forma parte de los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que busca promover políticas de transparencia proactiva y de Gobierno abierto a través de foros, talleres y micrositios de información que generen cercanía y participación ciudadana.