‘Podría haberme vuelto loco’, recuerda ‘Canelo’ Álvarez

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 25 de agosto del 2022.- El boxeador mexicano admitió que la derrota ante Floyd Mayweather se debió a su falta de experiencia que tenía en ese momento Saúl “El Canelo” Álvarez rememoró su pelea ante Floyd Mayweather y si hubiera ganado aquella noche, tendría fama, dinero y quizá ‘podría haberse vuelto loco’.

Siempre he dicho que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y tal vez no hubiera funcionado bien entonces. Quizá podría haberme vuelto loco. No era mi momento. Así me lo tomo, no era mi momento. Me tomó unos días aceptarlo”, admitió ‘El Canelo’ Álvarez en entrevista para DAZN.

El boxeador mexicano también admitió que aquella derrota se debió a la falta de experiencia que tenía en ese momento.

“Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo ese Canelo con el Canelo de hoy, son completamente diferentes. Sería una pelea completamente diferente ahora”, dijo.

El próximo 17 de septiembre, ‘El Canelo’ Álvarez enfrentará su trilogía con Gennady Golovkin, al que espera derrotarlo por nocaut.

En su primer combate entre el mexicano y kazajo, acabó con un polémico empate en 2017. En el segundo, el campeón indiscutible del peso supermedio se llevó el triunfo por decisión unánime.

