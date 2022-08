Juárez: Vinculan a proceso a hombre detenido por comerse un perro

El funcionario informó que al acusado se le dictó auto de vinculación a proceso, donde se le dan dos meses a las partes involucradas para que se cierre la investigación y hacerle algunos estudios al presunto responsable, quien tendrá la siguiente audiencia el 23 de octubre.

Comentó que la Dirección de Ecología espera que con las pruebas que se han logrado recabar, se pueda confirmar que él fue quien mató al animal, para que así se pueda dictar sentencia, que podría llegar hasta dos años de prisión.

El hombre fue reportado por los vecinos de una vivienda en el fraccionamiento en mención, y en las audiencias testificaron que el hombre había dado muerte al can, que esta no era la primera vez que cometía este tipo de prácticas.

Este caso debe quedar como un precedente, porque aunque no sea un asesinato como tal, el mismo Código Penal del Estado de Chihuahua se encarga de emitir las sanciones correspondientes para quien lesione a las mascotas, dijo Díaz Gutiérrez.

El pasado día 16 de este mes, personal de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), atendió una denuncia que se recibió por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se alertaba de una persona que le había quitado la vida a un canino, al cual también desmembró para alimentarse, en hechos que ocurrieron en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9.

Cesar Díaz, quien acudió personalmente a atender este caso, informó que Seguridad Publica aseguró a la persona y se dio parte al Ministerio Público; siguiendo el protocolo de bienestar animal, el RAMM recogió el cuerpo del can, para llevarlo al anfiteatro de de la escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para determinar las causas de su muerte.