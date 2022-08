Últimos días para registrar tu propuesta de proyecto en el Presupuesto Participativo 2023

– El lunes 29 de agosto cierra la convocatoria

Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a los chihuahuenses a inscribir sus propuestas de proyectos en el Presupuesto Participativo 2023.

Los proyectos propuestos podrán ser resgistrados hasta el 29 de agosto del presente año, con los siguientes requisitos:

• Lugar y ubicación en donde se desea realizar.

• Descripción de la propuesta y costos por concepto.

• Anuencia vecinal, mediante firmas de las personas colindantes con el lugar donde se desea realizar la propuesta.

• La propuesta deberá estar dentro de la competencia del Gobierno Municipal de Chihuahua.

• En caso de construcción de inmuebles contemplar los requerimientos de la convocatoria y lineamientos.

• Las propuestas no deberán estar contempladas para el Presupuesto de Egresos correspondiente al mismo año del Presupuesto Participativo.

• Tratándose de propuestas realizadas para instituciones educativas, se atenderá lo siguiente:

a) Que la institución sea pública;

b) Que la institución educativa no haya participado en ningún programa de infraestructura escolar del Gobierno Municipal de Chihuahua en el ejercicio fiscal 2022;

c) Que la institución educativa no haya recibido algún tipo de apoyo por parte de Gobierno del estado de Chihuahua o por parte del Gobierno federal por un monto superior a los $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.);

d) No haber sido beneficiado en el Presupuesto Participativo en los últimos tres años; y

e) La persona que ingrese la propuesta debe pertenecer al distrito electoral.

f) En caso de no ser el director de la institución, deberá anexar una carta de validez por parte del director de la escuela o quien tenga poder general para actos de administración.

Si el proponente tiene su domicilio en un distrito electoral diferente al de la propuesta será considerada como no viable automáticamente.

Para conocer el distrito electoral al que se pertenece, hay que ingresar a la siguiente página: https://www.ieechihuahua.org.mx/cartografia#elf_l1_XA.

El registro de las propuestas se hará vía electrónica en el link: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo/Registro, en donde es importante proporcionar un correo electrónico, pues será el único medio de notificación entre el personal del Gobierno Municipal y el ciudadano; o bien, la persona interesada podrá acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Ojinaga número 300, colonia Centro, de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Los participantes que necesiten asesoría para obtener los costos de la obra podrán acudir a la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Mantenimiento Urbano o el Consejo de Urbanización Municipal, de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes; o en la sede de la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ubicada en avenida Universidad núm. 2739, colonia San Felipe, los días sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

Cabe destacar que el apoyo brindado por la CMIC en esta etapa del Presupuesto Participativo, es a través del asesoramiento que ha dado a más de 200 personas interesadas en proponer un proyecto.

Para mayor información pueden marcar al 072 o 614-200-48-00, extensiones 5163 o 6557.

