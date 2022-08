Encabezan regidores manifestación para exigir a PASA regularizar servicio de recolección de basura

En protesta por las omisiones en el servicio de recolección de basura en la ciudad, vecinos de distintas colonias del poniente y sur oriente de la ciudad encabezados por los regidores Pedro Matus Peña y Héctor Hugo Avitia, se manifestaron este día en las instalaciones de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) ubicada en la carretera Panamericana.

Con pancartas y un altavoz, se exigió a la empresa recolectora de basura cumplir con sus obligaciones y regularizar el servicio que se brinda en la ciudad.

“La falta de recolección de basura nos ha orillado a tener este plantón, la empresa PASA nos está quedando a deber, le están apostando a no invertir en camiones porque ya va a terminar su contrato, pero están obligados a cumplir con el servicio y atender las necesidades de la sociedad juarense”, explicó el regidor Pedro Matus Peña.

Indicó que como integrantes del Ayuntamiento de Juárez se sumaron a habitantes de las colonias afectadas, pero son miles de familias las afectadas por las omisiones en el servicio de recolección de basura que estimó puede ser hasta la mitad de la ciudad.

“Es la mitad de la población la que está sufriendo la omisión del servicio porque pasan por unas calles y por otras no, con el propósito de decir que se está cumpliendo con el servicio de recolección para eludir multas y sanciones. Por unas calles pasan y otras no, por otras van a exceso de velocidad sin brindar el servicio y nos han quedado a deber mucho”, añadió.

El regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes, coordinador de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, señaló que son cientos de quejas por que la recolección de basura no se está dando, lo que motivo que este día se exigiera a la empresa una respuesta y ponerse a trabajar para cumplir con sus obligaciones.

“Esta protesta es a petición de la ciudadanía, de los mismos vecinos porque el hartazgo es mucho. Es por eso que venimos aquí con el representante de la empresa para que dé una explicación, para que den una explicación a los habitantes de las distintas colonias que solicitaron venir a manifestarnos para exigir se mejore el servicio y que de viva voz el gerente de la empresa de una solución. Estamos hablando de miles de familias que estamos en esta situación donde PASA no pasa”, abundó.

Enfatizó que la empresa se comprometió a contar con 110 camiones recolectores de basura, pero incumplió y esto fue constatado por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos.

“A partir de la ampliación de dos años de este contrato, habían sido 80 y tantos camiones, después de la comparecencia que tuvimos en octubre con el gerente de PASA, se comprometió a 110 camiones; vemos que no está cumpliendo, están saliendo 86 camiones diarios verificados por un servidor”, señaló.

Avitia Arellanes indicó que el contrato de PASA está próximo a concluir y el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar está analizando las alternativas para que el servicio de recolección de basura se brinde con eficiencia y no se repitan las omisiones.