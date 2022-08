Lupillo Rivera responde si Belinda le pidió dinero: ‘Todas las mujeres pueden ser empoderadas’

El Financiero.

Ciudad de México., a 20 de agosto del 2022.- Belinda celebró su cumpleaños 33 y afirmó que no necesita un hombre para darse ciertos lujos ya que es una mujer trabajadora, lo que se relacionó con los mensajes que su exprometido Christian Nodal filtró en las redes, en los cuales le pide dinero para sus dientes y una cantidad destinada a sus papás.

Sin embargo, quien reaccionó a sus palabras fue Lupillo Rivera, con quien se le relacionó sentimentalmente en el pasado al grado de que se hizo un tatuaje en el brazo con su rostro, el cual ya eliminó, así como también hizo el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Durante una participación en el programa Hoy, el cantante recordó la etapa que convivió con Belinda: “Lo que puedo comentar es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado. Más detalles no les puedo dar porque no me gusta”, reveló.

Ante la insistencia es que dio un indicio negativo ante el señalamiento. “Yo nunca tuve que, nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”.

Asimismo, se refirió a sus declaraciones y confirmó que cada mujer puede lograr hacer cosas sola, pero incluyó el papel que, en su opinión, tienen los hombres en sus vidas.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas, todo el tiempo pueden ser las mujeres más fuertes del mundo, pero yo creo que a la mujer siempre le falta ese: ‘mi amor, aquí estoy para lo que se te ofrezca, si estás cansada yo aquí estoy para sobarte los pies’ y hasta ahí. Y que ella siga chambeando al cien por ciento”, agregó quien forma parte del reality El retador.

