Voy a seguir siendo “radical”: Benjamín Carrera

Chihuahua, Chih., a 19 de agosto del 2022.- El diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez aseguró que seguirá siendo “radical” esto a pesar de no contar con la aprobación para ocupar la presidencia del Congreso del Estado.

Tras haber sido “rechazado” por ser considerado “radical” por la Jucopo para ocupar la presidencia del Congreso, el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez aseguró que se “siente orgulloso” de esa situación.

“Ya sé que no me quieren porque me opongo a la contratación de más deuda pública, que bueno que no me quieran, porque quiero placas de circulación permanentes, que bueno que no me quieran y me opongo a que regalen terrenos, lo voy a seguir haciendo, me voy a seguir oponiendo y sé que no me quieren porque voy a seguir señalando lo que están haciendo mal en el manejo financiero y lo voy a seguir haciendo porque es mi trabajo”, dijo Carrera Chávez.

“Ellos aseguran que soy radical, bueno si ser radical es decir la verdad o defender a la gente, voy a seguir siendo radical, aunque el término de radical solamente se utiliza en química, pero ellos así lo quieren hacer”, enfatizó.

Carrera Chávez refirió que la fracción Parlamentaria del PAN se equivoca, pues la designación de Adriana Terrazas como propuesta alterna a la de su persona se realizó en consenso en donde él y sus compañeros la propusieron, por lo que destacó que hay mucho por transcurrir y adelantó que el PAN y sus aliados “no se van a salir con la suya”.

Ellos piensan que tienen la posibilidad de opinar y determinar lo que nosotros vamos a hacer como fracción y ni siquiera tienen el derecho a opinar, en ese sentido no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir firmes, aseguró Carrera Chávez.

“Vamos a utilizar todas las vías legales que existen”, por lo que “no se han salido con la suya, pero están equivocados han tomado decisiones equivocadas que le va a traer al Congreso situaciones complejas que ponen en riesgo varios acuerdos como la Reforma Integral a la Constitución, pero finalmente ellos, piensan que van a lograr que las cosas sean como ellos deciden estos tiempos ya pasaron”, concluyó.

