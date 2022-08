Descarta Jáuregui haber autorizado al instante un aumento al transporte

Luego de que los concesionarios publicaran un desplegado en donde agradecían al secretario general de gobierno, César Jáuregui por un incremento a la tarifa del transporte urbano, éste aseguró que de momento no ha sido así, pues la instrucción de la gobernadora es primero, mejorar la calidad del servicio.

“Yo nunca anuncie públicamente eso, a mí también me extrañó el desplegado, ya les he dicho las condiciones para poder hablar de tarifa, entiendo la necesidad de ellos pero también la necesidad del usuario… vi ahí que hasta me agradecen y de hecho me tratan muy bien pero hay una confusión”, dijo.

Reiteró que hasta que no se establezcan las condiciones para hacerlo, no habrá un aumento en la tarifa.

Finalmente, indicó que pronto tendrán un nuevo diálogo para avanzar en el proceso de mejorar el transporte tanto urbano como de maquiladoras.