Crímenes de Ayotzinapa no prescriben, el caso sigue abierto: López Obrador

Excelsior

Los crímenes cometidos en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, no prescriben y el caso sigue abierto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo dijo que fue doloroso el encuentro que tuvo con los padres de los estudiantes el jueves cuando se les presentó el informe especial del caso, en el que se reconoce que no hay indicios de que los estudiantes sigan vivos.

“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la Comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y va a corresponder a los jueces y al poder judicial la impartición de la justicia.

“Eso no termina, el proceso, es un informe, además esto no prescribe, este tipo de delitos no prescribe”, puntualizó el titular del Ejecutivo.