Juárez: Mejora Seguridad Vial condiciones para peatones

Para reforzar la seguridad al caminar por las calles, se emiten las siguientes recomendaciones:



– Caminar siempre por las banquetas

– Hacer uso de los puentes y cruces peatonales, o en su defecto, cruzar siempre por las esquinas

– No cruzar enfrente de los camiones de transporte público por cuestiones de visibilidad

– No utilizar distractores como el teléfono celular o cualquier aparato electrónico al caminar

– No utilizar los dos audífonos a la vez

– No perder de vista a los niños y tomarlos de la mano al cruzar

– Estar en todo momento atentos a su alrededor

– Seguir las indicaciones de los oficiales y respetar el reglamento vial para transeúntes

Seguridad Vial también trabaja en beneficio de este sector de la comunidad, ya se han pintado 159 pasos peatonales desde el inicio de la administración a la fecha, se han instalando señalamientos y compartido pláticas de orientación, con la finalidad de tener un mejor transito y evitar percances.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.