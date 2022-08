A punto de cumplir 70, Lyn May presume su “nuevo rostro”

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 18 de agosto del 2022.- Este año Lyn May cumple 70 años, y la vedette sigue innovando su imagen y su rostro sin miedo a la crítica, al contrario, presume sus cambios en Instagram, donde recientemente ha mostrado un “nuevo rostro” que la tiene fascinada.

Lyn, que inició en el mundo artístico por necesidad, ha participado en más de 40 proyectos de teatro, cine y televisión, y a pesar de la tragedia que sufrió su rostro gracias a la envidia, la bailarina sigue adelante con nuevos proyectos.

“Cuando me empecé a poner aceite no tenía idea, tenía 25 años, no lo necesitaba, pero llegó una mujer a decirme que me iba a ver más guapa, que iba a quedar más bonita y con tal de ganar dinero me engañaron, me inyectaron y me fue de la fregada”, recordó en entrevista con EL UNIVERSAL.

