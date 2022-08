Revisará oficialía mayor caso de policía desalojado por falta de pago

El alcalde Marco Bonilla, informó que oficialía mayor ya revisa la situación del policía municipal Daniel Martínez, que fue desalojado de su vivienda ayer por presunta falta de pago del crédito.

“Ya lo revisamos y vamos a respaldar las medidas legales, no es fraude, es una situación particular entre el comprador y el banco que dio el crédito al policía que es done vamos a ofrecerle asesoría jurídica, y desde luego buscarán si hay mas casos similares”, dijo.

Fue ayer por la tarde cuando se dio el desalojo del policía y su familia en la calle monte loman del numeral 15311 de la colonia Atenas.

Varios vecinos que también son policías trataron de impedir el desalojo de la casa del policía argumentando que los descuentos vía nómina se lo siguen realizando pero el municipio no reporto estos pagos al banco por lo que el domicilio salió a remate habiendo ya otro dueño.