Rechaza Gobernación actos terroristas en hechos de la semana anterior

Por: La Jornada.

Ciudad de México., a 15 de agosto del 2022.- En un balance sobre las acciones del crimen organizado la semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López rechazó que se haya tratado de acciones terroristas en contra de la población, atribuyendo los hechos a estrategias propagandísticas de estas bandas. “La estrategia de seguridad está dando resultados, hay una clara tendencia a la baja de incidencia delictiva; delitos de alto impacto van a la baja aunque en el homicidio, aún cuando va a la baja tenemos que reforzar la estrategia para disminuirlo al mínimo”.

En conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval atribuyó las acciones del crimen organizado a móviles específicos locales de confrontación entre los cárteles con presencia regional y en el caso de Baja California, a objetivos propagandísticos de las organizaciones con presencia local (Cártel Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix y Cártel del Pacífico). Coincidió en adjudicar también a objetivos propagandísticos la movilización de la delincuencia organizada.

“La Estrategia de Seguridad avanza debilitando a organizaciones criminales, con aseguramientos que minan la base económica de estas organizaciones, hay una situación importante dentro de la estrategia. Aseguramiento de metanfetaminas. Tenemos un trabajo que hemos desarrollado estos meses”.

En el caso de Jalisco, Sandoval afirmó que ante denuncia ciudadana de fuerte presencia delincuencial en una zona, acudieron las fuerzas de seguridad. “Era una reunión entre dos líderes de ese grupo (el RRR y el Apá) que iban a realizar una actividad pero no fueron detenidos. Hubo seis fallecidos, pero no estaban detenidos esos dos líderes que se reunieron. En conclusión, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes, se hicieron operaciones para aprehenderlos, pero no fue posible”.

Larga conferencia de prensa en Palacio Nacional para ofrecer la versión oficial de los sucesos de la semana pasada, donde Sandoval González describió la situación en cada una de las entidades afectadas, detallando que en términos generales la estrategia Nacional de Seguridad Pública ha asestado golpes importantes a la capacidad operativa y financiera de los cárteles. En especial, dijo, los decomisos de metanfetaminas y cocaína.

Explicó que en el caso de Ciudad Juárez, donde hubo una riña original en el penal local entre los Mexicles y el Cártel de Juárez, desató los sucesos como un distractor a las fuerza de seguridad para evitar que se movilizaran hacia el penal. Fue la entidad donde se registraron 11 personas fallecidas.

De igual forma en Michoacán, se detectó que se había registrado un enfrentamiento entre el CJNG y Pueblos Unidos, se detectaron movimientos de este último al día siguiente, lo que arrojó, dijo Sandoval, movimientos del personal del ejército y la Guardia Nacional y la aprehensión de 167 integrantes de ese grupo delictivo.

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja aseguró que con la acción conjunta de fuerzas armadas y la Guardia Nacional, la judicialización de objetivos criminales y la definición de cero impunidad “se han desmantelado estructuras criminales y reducido su capacidad financiera y operativa; se han logrado decomisos de drogas coca cima y metanfetaminas, que ha permitido ir mermando su capacidad criminal”.

En respuesta, las reacciones de estas organizaciones del crimen organizado es emprender acciones que tengan un alto impacto social como una forma de propaganda criminal para generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva.

Si bien mencionó que por estos hechos se detuvo a 36 personas, Mejía Berdeja dijo que en total, este fin de semana aprehendieron a 3 mil 630 delincuentes, al tiempo que, aseguró, se registraron 196 detenidos, que representa apenas el tercer fin de semana que están por debajo de 200 asesinatos.

—¿No son actos terroristas?

—No, no es queramos minimizarlos pero desde luego hay una estrategia de combate a la inseguridad, ya conocerán las cifras, hay una baja en incidencia delictiva. Cuando se combate la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones, respondió el secretario de Gobernación.

En cuanto a la afirmaciones de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, en el sentido de exhortar a las organizaciones criminales a dirigir sus ataques contra quienes no les pagan el derecho de piso, el secretario Adán Augusto López minimizó el dislate atribuyéndole a que fue una declaración efectuada en la madrugada y después de un agitado día.

Comentarios