Pide Morena comparecencia de fiscal y del secretario de la SSPE

Chihuahua, Chih., a 15 de agosto del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentaria del Partido Morena en el Congreso del Estado, diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo solicitó al Fiscal General del Estado, Javier Fierro Duarte y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez su comparecencia.

La comparecencia de Fierro Duarte y de Loya Chávez obedece a los hechos de violencia registrados el pasado jueves en ciudad Juárez, donde once personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron lesionadas por parte de integrantes de la pandilla de los “Mexicles”.

Estrada Sotelo refirió que aunque se solicite esta comparecencia de ambos funcionarios, se encuentran casi seguros que ocurrirá lo mismo que con los acontecimientos en Cerocahui y en el ataque a unos comensales en el restaurante familiar de Deny´s en Ciudad Juárez.

En donde tras solicitar la presencia de ambos funcionarios, la respuesta de ambos fue que, “debían emplear ese tiempo en las tareas propias de su encargo” sin embargo, tras los hechos del pasado jueves, los resultados sobre violencia nos dicen que no fue así, los hechos inhumanos sucedidos en Juárez el pasado Jueves, nos dicen que no fue así, por ello de nueva cuenta ya no insistimos, por ello, Estrada Sotelo exigió la comparecencia ante esta asamblea legislativa de los funcionarios referidos.

Lo hacemos no solo por la facultad que nos otorga el artículo 64 de nuestra Constitución Local, sino también, porque la decisión de puertas cerradas de los funcionarios públicos, ante hechos tan lamentables, resultan estrategias fallidas, en nada abona un funcionario público con tareas tan sensibles como la seguridad de la población, si cuando se le requiere para que comparezca ante una asamblea como esta, es protegido por una mayoría parlamentaria, pensando que si no comparece, sus malos resultados no serán percibidos por la sociedad, dijo.

