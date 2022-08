Entrega Cruz Pérez Cuéllar Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022

En sesión extraordinaria de Cabildo, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar entregó este día el Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 a 10 de las y los jóvenes juarenses más destacados en el último año.

La premiación se llevó a cabo durante la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, efectuada en el Centro Municipal de las Artes (CMA) de la antigua Presidencia Municipal, dónde el acto se inició con un minuto de silencio en memoria de las y los juarenses que perdieron la vida el jueves pasado víctimas de la violencia.

“Hoy es un día difícil pero esperanzador, de sentimientos encontrados, ayer asesinaron a personas inocentes que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Tener esta sesión para entregar el premio de la juventud es muy esperanzador, porque nos hace ver la gran ciudad que somos y el enorme talento que tenemos”, indicó el edil.

Destacó que los premiados este año son jóvenes con mucho talento y mucho amor por la ciudad.

“Felicitarlos y decirles que hay que seguir luchando. Escuché todas las reseñas y pensaba en la capacidad y amor por lo que hacen. Son el presente y nuestra gran esperanza”, añadió.

Pérez Cuéllar ratificó el compromiso de seguir trabajando por Ciudad Juárez y ofreció a los ganadores apoyarlos ya que enfatizó que son la esperanza de Ciudad Juárez.

El Presidente Municipal fue el encargado de dar lectura a la semblanza de la primera ganadora, en la categoría de actividades académicas del grupo A, que correspondió a Camila González Luján, a quien también le entregó la distinción.

En la categoría de actividades académicas del grupo B, el premio fue para Génesis Esmeralda Morales Guzmán; la semblanza la dio a conocer la regidora Amparo Beltrán Ceballos.

El edil Antonio Domínguez Alderete fue quien le dio lectura a la semblanza de Julio César Palacios Ramírez, quien ganó la distinción en la categoría de actividades artísticas.

La ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022, en la categoría de actividades artísticas del grupo B, es Karina Verónica Torres Martínez y su semblanza fue leída por el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes.

En la categoría de actividades deportivas del grupo A, la ganadora fue Ailed Monserrat García Ozaeta, de 14 años de edad, destacada ajedrecista juarense; el premio lo recibió en su nombre su padre.

El Ganador del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades deportivas del grupo B, fue para Lorenzo Antonio Valles Rivera en la categoría de 19 a 29 años, destacado deportista adaptado y campeón en los paranacionales de atletismo.

Janette Alejandra Aguirre Bibiano fue la ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades productivas del grupo A.

En la categoría de actividades productivas del grupo B, el premio fue para Paulina Otañez Cervantes, mientras que en la categoría de actividades de labor altruista del grupo A, la distinción le correspondió a Libny Astrid Cárdenas Lozano.

Sixto Vázquez Martínez ganó el Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades de labor altruista del grupo B.

La regidora Amparo Beltrán, coordinadora de la Comisión de Juventud del Ayuntamiento, indicó que este día se reconoce a 10, pero son muchos más las y los jóvenes que merecen ser reconocidos y aportan a la ciudad.

Pidió a los galardonados y al resto de los jóvenes de la ciudad, vivir plenamente su juventud y llamó a qué los hechos recientes no sean motivo de desánimo, sino motivo para continuar luchando por un mejor futuro.

“El miedo a equivocarse, a fracasar es un lujo que no se pueden dar los jóvenes”, añadió.

El director del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, Raúl Fajardo Zaldivar, agradeció la respuesta a la convocatoria y destacó que tras un estudio a conciencia se premió a jóvenes con grandes talentos.

“Nunca antes había habido tanta diversidad en las disciplinas y logros; estamos felices por este primer premio de esta Administración”, indicó.

El Premio a la Juventud que entrega en Cabildo de Juárez lleva el nombre del destacado ajedrecista Gustavo Maass y busca reconocer a jóvenes que hayan destacado por sus logros o esfuerzos

Semblanzas de ganadores

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades académicas del grupo A, Camila González Luján.

A raíz de la pandemia de Covid-19, el encierro y el acceso a Internet fueron las herramientas que le bastaron para descubrir que la ciencia era su pasión. De forma autodidacta y voluntaria se sumergió cada vez más en el mundo de la tecnología, la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, así como en la participación de olimpiadas académicas, aparte del ya presente compromiso por su educación, siempre buscando la excelencia académica.

Comenzando el 2021 se adentró en el área de la física uniéndose a la Sociedad Científica Juvenil. En mayo participó en la VII Olimpiada Femenil organizada por CARMA (Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas) en las categorías de matemáticas y video de física, obteniendo tercer y segundo lugar respectivamente. Además de concursar en la XI Olimpiada de Otoño CARMA en las categorías de divulgación científica y física, trayéndose a casa el segundo y tercer lugar.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades académicas del grupo B, Génesis Esmeralda Morales Guzmán.

Estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su gran interés por la ciencia y el espacio la han llevado a la búsqueda del cielo, formando parte de la Sociedad Científica Juvenil de local.

El 2021 inició el año obteniendo el premio “Commander’s cup” en un space camp llevado a cabo en noviembre de 2021 en Huntsville, Alabama, que fue impartido por Advanced Space Academy e implicaba estudios intensos de exploración espacial, tecnología aeroespacial, liderazgo y habilidades para trabajar en equipo.

Además consiguió el primer lugar en la categoría “Overall design” en conjunto con participantes de El Salvador, Estados Unidos y México en el IASP (International Air and Space Program) 2021, un programa que ofrece AEXA (Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales), llevado a cabo en las instalaciones de la NASA, en el U.S. Space & Rocket Center en Alabama, siendo su proyecto enviado al MISSE (Materials International Space Station Experiment, por sus siglas en inglés), que se encuentra en la ISS (International Space Station, por sus siglas en inglés) para ponerse a prueba el proyecto, así como también asistió al Talent Land 2021.

Ganador del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades artísticas del grupo A, Julio César Palacios Ramírez.

El Freestyle es una disciplina que parte del rap y de la cultura del HIP-HOP. A lo largo de los años, este movimiento se ha desarrollado de gran forma en México y Ciudad Juárez. Su proyecto (Dogma LVE) lleva cuatro años y medio de trayectoria, de los cuales, el año 2021 estuvo lleno de éxito para él, debido a la obtención de varios campeonatos, entrevistas, así como, lograr un palmarés en su ciudad natal.

A inicios del 2021 obtuvo su primer MVP de la liga Border Freestyle League. Logró un tercer lugar en el Torneo Borderline en el mes de marzo; fue campeón del Torneo UrbanFront, subcampeón Street freestyle duplas 2021, así como primer campeón en torneo Valley Crew 2021, subcampeón Bring Level Máster Plaza.

Subcampeón en el torneo El más gallo 2021 y único ganador juarense en Chihuahua capital UrbanFront vs Rebelión. Además, fue subcampeón en Horus Battles 2021, subcampeón en la clasificatoria rumbo a final regional Rey sin corona.

Actividades Artísticas, Grupo B.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades artísticas del grupo B, Karina Verónica Torres Martínez.

Contrabajista de 21 años de edad, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Inició sus estudios a los 15 años en la Orquesta Esperanza Azteca en el 2016, con quien se convertiría su maestro durante los próximos 5 años, el maestro Iván López. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México en 2018 Y 2019 bajo la dirección de Eduardo García Barrios y la cátedra del contrabajista Víctor Flores,

En 2021 fue seleccionada para formar parte en su actual orquesta y escuela, la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical en la Licenciatura Instrumentista, con especialidad en contrabajo bajo la cátedra del maestro Víctor Flores. En esta ha tenido la oportunidad de tocar en recintos importantes de la República como el Auditorio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Complejo Cultural Los Pinos y en eventos importantes como Tengo un Sueño y el Homenaje Nacional a Elena Poniatowska en el Palacio de Bellas Artes, por mencionar algunos.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades deportivas del grupo A, Ailed Monserrat García Ozaeta.

Con tan sólo 14 años, obtuvo el primer y segundo lugar femenil en el XVII Campeonato Internacional de Ajedrez de Valladolid, así como el primer lugar en los Juegos Regionales CONADE 2021 y segundo lugar en el III Torneo de talentos FENAMAC, además de diversas participaciones en actividades académicas representando a nuestro estado.

Ganador del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades deportivas del grupo B, Lorenzo Antonio Valles Rivera.

Ha sido atleta paraolímpico de año, cinco veces deportista adaptado del año, además de ganar el premio al Deportista del Año, también fue galardonado por el Ayuntamiento de Juárez por su participación en la categoría de Atleta Paraolímpico. Participó en la competencia de los Juegos Paranacionales 2021 organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), dejando en alto a nuestra ciudad al obtener tres medallas como primer lugar en pruebas de atletismo. Cuenta con una trayectoria destacada al practicar el atletismo en clasificación T54 de competencia de silla de ruedas desde hace 11 años y se encuentra activo en competencias nacionales desde el año 2014.

Actividades Productivas, Grupo A.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades productivas del grupo A, ella es Janette Alejandra Aguirre Bibiano.

Ha iniciado su emprendimiento organizando eventos con la participación de productoras y comerciantes locales con su proyecto “Bazar Arriba Jrz” que tiene como principal objetivo el apoyar a las personas que van iniciando su camino con pequeños emprendimientos, dándoles el reconocimiento a artistas locales de la ciudad, ya sean jóvenes que tienen alguna banda o personas que se dedican al arte.

La idea surge a finales de la pandemia, donde se dio la creación de su propio bazar. Su primer evento se realizó en los últimos meses del 2021 y contó con más de 120 emprendedores, asistiendo más de 700 personas.

Es así como esta joven busca fortalecer la economía propia y de las juventudes juarenses por medio de la promoción y consumo de productos locales, además de dar sentido a la apropiación y arraigamiento de éstas a la ciudad por medio de temáticas de concientización sobre el cuidado del entorno.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades productivas del grupo B, Paulina Otañez Cervantes.

A partir de las necesidades que surgieron debido a la pandemia, se comenzó a experimentar un cuestionamiento propio sobre el género y cómo lo vivimos en nuestra sociedad, además de experimentar recortes económicos drásticos.

Es así como nació esta fusión de ideas: un proyecto fotográfico para generar un espacio seguro, accesible para cualquier persona, que genere empleos y que además sea ético, benéfico y respetuoso para el medio ambiente.

Unos mares es un proyecto que nace en Ciudad Juárez, una ciudad que ha sido un reto habitar y visitar. Sin embargo, este proyecto ha tomado los diversos escenarios que la frontera nos ofrece: la zona centro, las avenidas principales, museos, los atardeceres, espacios sociales, e incluso las obras en proceso.

Es así como esta joven aprovecha este proyecto para crear lazos y para dar nueva vida a espacios que muestran la historia de una ciudad resiliente que ha ido sanando a través del tiempo.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades de labor altruista del grupo A, Libny Astrid Cárdenas Lozano.

Por medio del interés hacia el bienestar de su comunidad es como esta joven buscó llevar a cabo proyectos de colecta de útiles escolares para las infancias de nuestra ciudad, haciendo uso de sus habilidades comunicativas y de convocatoria en su institución educativa.

Desde una corta edad se ha preocupado por visibilizar las problemáticas que viven día con día las y los jóvenes mediante campañas de concientización y sensibilización en comunidades escolares.

Ganadora del Premio Municipal de la Juventud MAASS 2022 en la categoría de actividades de labor altruista del grupo B, él es Sixto Vázquez Martínez.

Cercano a las y los jóvenes de grupos vulnerables y en situación de riesgo, apoyando con su voluntariado a través de diferentes organizaciones civiles y brigadas comunitarias de la ciudad en los temas cultura de paz, prevención de violencia y prevención de adicciones.

La dedicación de este joven ha atravesado también a los espacios públicos en su mejoramiento. Por medio de su voluntariado en la creación de programas que benefician a las juventudes en situaciones vulnerables ha logrado dar a conocer su trabajo en instituciones nacionales enfocadas al trabajo con las y los jóvenes.