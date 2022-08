Reconoce Estrada Sotelo que “si le echó a perder” la demanda de Juicio Político a Cortinas Murra

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena en el Congreso del Estado, diputado local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, concuerda con lo expresado por el abogado Gerardo Cortinas Murra, entorno a que fue la Comisión Jurisdiccional quien le “echó a perder” el Juicio Político contra Javier Corral.

En este sentido, el legislador por Morena explicó que, dentro de la Comisión Jurisdiccional sí se presentaron algunas arbitrariedades, una de ellas, fue la realización de sesiones privadas, sin la presencia ni del demandante, mucho menos medios de comunicación.

Por ese motivo, Estrada Sotelo refirió que era necesario para que “no se enturbiara el proceso”, llevar a cabo el proceso de manera pública. Otra irregularidad que desde su punto de vista fue la circulación de un dictamen y luego el cambio del mismo, sin avisar a los legisladores que integran la Comisión Jurisdiccional, generando el conflicto en el cual se vio involucrado el diputado Avitia.

Finalmente, otra de las irregularidades que desde su punto de vista se realizaron durante este proceso se encuentran relacionadas con las “decisiones tomadas por el presidente de la Comisión Jurisdiccional, quien aseguró que su voto se había dado en lo personal y no como un acuerdo de la comisión que encabeza”, lo cual fue calificado por Estrada Sotelo como grave, “ya que ellos no están actuando en lo individual como diputados, sino más bien en una forma colegiada, si no es así hay una violación que posteriormente podrá beneficiar en este caso al exgobernador Javier Corral Jurado cuando este impugne el proceso en su contra”.

