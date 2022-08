Ojalá que AMLO base sus decisiones en opiniones técnicas para prohibir la instalación de empresas cerveceras en el norte: Geo Bujanda

Chihuahua, Chih., a 9 de agosto del 2022.- La presidenta del Congreso del Estado, diputada local, Georgina Bujanda Ríos expresó que “espera que la opinión del presidente, Andrés Manuel López Obrador con respecto a la propuesta de una “veda” o prohibición para que empresas cerveceras se instalen al norte de México “se base en una opinión técnica y que realicen estudios a mediano y corto plazo para evitar situaciones como la que se registra en Nuevo León”.

Esperamos de verdad que el presidente deje de “quitarle recursos” a las instituciones, sobre todo a las de ciencia y tecnología, para que se respalden con estudios técnicos cualquier opinión que él dé, refirió Bujanda Ríos.

La legisladora panista refirió que Heineken es la empresa cervecera que menos gasta agua en todo el mundo, habrá que ver el tema de la supervivencia para el consumo de agua para consumo humano es el más importante (sic..)

Por lo que esperamos que ese mismo presidente que le ha quitado recursos a la ciencia y la tecnología y que no le apuesta a largo plazo efectivamente ojalá si lo lleve a ver las cosas a largo plazo.

Y es que durante la Mañanera, el presidente López Obrador comentó que lo que esta ocurriendo en los últimos tiempos es importante por lo que es necesario “poner orden” principalmente en las concesiones de agua y darle prioridad, como debe ser, al usuarios, al que utiliza el vital líquido para alimentarse y desarrollarse.

“Hay un ejemplo muy bueno, lo de Mexicali, cómo dan el permiso ahí, la gente se opone, las empresas aceptan o la empresa acepta poner su planta en el sureste, donde hay agua, y se resuelve el problema”, refirió López Obrador.

Agregó que en el caso de Mexicali, “lo que valió más fue la participación de la gente de Mexicali. Ayudó también que la empresa fue consciente de que de donde sale el agua allá en el norte, y además por autoridades corruptas se entregaron los permisos, incluso comprometiendo agua doméstica de Mexicali. Entonces, eso se resolvió”.

Entonces, tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso, por ejemplo, a las cerveceras. México ya es el país que más produce cerveza en el mundo y sí son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza, es de lo que más se exporta, dijo.

Entonces, no es decir: Ya no vamos a producir cerveza, es decir: No se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya veda, si ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí esta el Usumacinta, ahí está el Papaloapan.

