Maru sin ánimos de patear perros muertos: Jáuregui por movimiento de Corral

El secretario general de gobierno César Jáuregui, refirió que el exgobernador Javier Corral, es libre de convocar a quien quiera en relación al juicio político que se inició en su contra, aunque señaló no lo cree capas de reunir “ni tres chicharos”.

Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, informó que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado que dirigió el juicio político el pasado 1 de agosto, no le ha notificado sobre el proceso que se abrió en su contra por presunto desacato al decreto de austeridad estatal emitido en 2017, que le obligaba a reducir su salario y prescindir de los viajes en primera clase o uso de la flotilla de aeronaves.

Por lo que una vez y se notifique, responderá y acudirá con un grupo de personas que lo apoya y respaldan, ya que dijo, es una represalia orquestada por la actual gobernadora Maru Campos, luego del proceso que él inició contra ella previo al proceso electoral.

“Yo no creo que Corral junte ni tres chicharos, este gobierno no tiene ningún interés ni ánimos de andar pateando perros muertos, Corral tuvo apoyo en su campaña pero con su pésimo trabajo como gobernador la gente sola lo rechazó ya no es apoyado pero él insiste en tener protagonismo político que ha no da para más. Quizá y el juicio no proceda no sé qué quiere tener”, refirió Jáuregui.